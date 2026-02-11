Zašto ne igra Bogdan Bogdanović u Klipersima?

Ako je do sada postojala dilema da je to zbog povrede, sada je ipak jasnije da L.A. Klipersi ne računaju na Bogdana Bogdanovića iz drugih razloga.

Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović ponovo je presjedio čitav meč na klupi za L.A. Kliperse. Ovoga puta nije bila prijavljena nikakva povreda kod Bogdanovića, tako da je čini se odlukom trenera Tajrona Lua "klupiran" iz nedovoljno jasnih razloga.

Znamo da je Bogdanović imao velikih problema zbog povrede zadnje lože, koju je doživio još ljetos na Eurobasketu, da bi od tada obnavljao taj problem i tek nedavno je dobio dozvolu da ponovo igra. Međutim, od 26. decembra do danas - odigrao je samo jedan meč za Kliperse. Bilo je to 4. februara u porazu od Klivlenda kada je igrao 12 minuta, da bi poslije toga u narednim utakmicama sjedio na klupi.

Njegova ekipa je poražena prethodne noći od Hjustona 102:95, a Bogdanović je bio samo jedan od dvojice igrača koje Lu nije koristio - uz veterana Batuma. Ukupno, čak 13 igrača je dobilo šansu u rotaciji, što je tek alarmantno kada nije među njima.

U međuvremenu je postalo jasno da je Bogdanović "zarobljen" u L.A. Klipersima makar do kraja sezone pošto nije trejdovan do 5. februara, kada se zatvara prelazni rok, a zbog njegovog statusa svi su očekivali da će promijeniti sredinu, što se na kraju nije dogodilo.

Umjesto njega, iz Los Anđelesa je otišao Ivica Zubac s kojim je Bogdanović u odličnim odnosima, a to se već održava na cijeli tim koji je izgubio i Džejmsa Hardena i čini se da je ovu sezonu "bacio".

NBA rezultati 11. februar:

Njujork Niks - Indijana 134:137

Hjuston - L.A. Klipers 102:95

Finiks - Dalas 120:111

L.A. Lejkers - San Antonio 108:136

(MONDO)