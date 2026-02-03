Blokbaster trejd u NBA: Džejms Harden odlazi iz Los Anđelesa, s njim ide i Bogdanović?

U narednih 48 sati trebalo bi da se realizuje veliki broj trejdova, a jedan od najvećih mogao bi da bude onaj u kome Džejms Harden i Bogdan Bogdanović odlaze iz Los Anđelesa.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović oporavio se konačno od povrede i uprkos tome prethodne noći nije igrao za LA Kliperse u porazu protiv Filadelfije (128:113), dok takođe u sastavu nije bilo ni Džejmsa Hardena za koga se pojavila vijest da je tražio da bude trejdovan.

Kako je objavio najpoznatiji NBA insajder Šams Čaranija, Harden bi mogao da bude trejdovan u Klivlend, pa ćemo vidjeti i da li će Bogdanović biti dio ovog "paketa" koji čeka da se desi u sljedećih 48 sati.

Just into@SportsCenter-- Clippers and James Harden working on finding a trade by Thursday's deadline, with the Cleveland Cavaliers as one of the teams expressing serious interest:pic.twitter.com/Bx6qj11SOX — Shams Charania (@ShamsCharania)February 3, 2026



Prelazni rok u NBA ligi ostvoren je do 5. februara i sada treba očekivati sve više trejdova, a među njima bi trebalo da bude onaj koji se najavljuje za Janisa Adetokunba, kao i sada za Džejmsa Hardena. Vidjećemo još da li će Bogdanović zajedno sa njim u Ohajo ili će još neki klub biti uključen u ovaj posao.

Navodno, Klivlend bi mogao u zamjenu za Hardena da dobije Darijusa Garlenda, ali pregovori i dalje nisu završeni, posebno jer su u Los Anđelesu iznenađeni što je nekadašnji MVP tražio trejd dva dana pred kraj prelaznog roka.

Ove sezone inače igra vrlo dobro s prosjekom od 25,4 poena, 8,1 asistencija i 4,8 skokova, međutim čini se da ipak u El Eju postoje problemi o kojima se ne zna, a koji su možda počeli izlaskom priče o Kavaju Lenardu i novcu koji je dobijao "ispod žita" kako bi potpisao za njih,.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Što se tiče Bogdana Bogdanovića, iza njega je loša sezona koju su "prošarale" loša forma i povrede, tako da će biti čudo ako Klipersi odluče da ga zadrže jer postaje slobodan agent.

NBA rezultati 3. februar: