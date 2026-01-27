logo
Zašto se Bogdanović ne vraća u Evropu? Na jedan važan detalj su zaboravili i Partizan i Fenerbahče

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bogdan Bogdanović je želja mnogih evropskih timova, ali su šanse za povratak veoma male zbog NBA penzije. Jasno je da će čekati novi ugovor u NBA ligi.

Zašto se Bogdanović ne vraća u Evropu Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović (33) je na izlaznim vratima Los Anđeles Klipersa. Ekipa želi da ga trejduje i da nađe rješenje za njegov ugovor od 16 miliona dolara. Sve više priča se o njegovom povratku u Evropu i mnogi evropski klubovi su zainteresovani za njega. Kako Fenerbahče, tako i Partizan o čemu je pričao i predsjednik kluba Ostoja Mijailović.

Bogdan ima ugovor na 16 miliona dolara i za sljedeću sezonu, ali postoji klauzula. U ugovoru se nalazi timska opcija, što znači da je ekipa u kojoj bude ta koja odlučuje da li će se aktivirati ta sezona. Šanse su male, ali postoje. Ako ne dođe do toga biće slobodan igrač. Međutim, povratak u Evropu je (ne)realan. Zašto? Zbog jednog važnog detalja - NBA penzije.

Naime, ako igrač provede 10 sezona u NBA ligi dobija doživotnu penziju od stane najjače lige na svijetu. Prema trenutnim pravilima košarkaš koji odigra 10 sezona dobija 560.000 dolara. I ne samo to, tu je i doživotno zdravstveno osiguranje koje pokriva i porodicu, uz još neke benefite.

Dakle, ako dođe do povratka kapitena reprezentacije Srbije u Evropu, mnogo veće šanse su da se to dogodi naredne sezone. Ovo je Bogdanoviću deveta sezona u najjačoj ligi na svijetu i pored Klipersa igrao je još za Sakramento i Atlantu.

Tagovi

NBA liga Bogdan Bogdanović

