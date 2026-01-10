logo
Na Breskvicu "padaju" i Bogdanović i Dončić: Pjevačica ih "raspametila" fotkama iz Pariza

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Breskvicu na Instagramu prate i Bogdan Bogdanović i Luka Dončić, koji ne kriju oduševljenje njenim fotkama.

Bogdan Bogdanović i Luka Dončić prate i lajkuju Breskvicu Izvor: YouTube/TODAY/Hoops Chef/Screenshot/Instagram/brrrreskvica

Po mišljenju mnogih, Anđela Ignjatović Breskvica je najatraktivnija mlada pjevačica u Srbiji, a koliku pažnju privlači svojim izgledom, dokazuje podatak da je samo na Instagramu prati čak 892.000 ljudi!

Među njima su i brojne javne ličnosti i svjetske face, kao što su košarkaši Luka Dončić i Bogdan BogdanovićUpravo su njih dvojica reagovali na njenu novu objavu iz Pariza, i niz fotografija na kojima pozira i pokazuje koliko je uživala u ovom gradu u koji je otputovala zbog nastupa.

Pogledajte:

Poznati šmekeri lajkovali su Breskvicinu objavu, koja je za 17 sati dobila čak 43.500 lajkova.

A pogledajte Breskvicu u kostimu Baba Mrazice:

Bonus video:

Pogledajte

08:40
Breskvica o dečku i reakciji roditelja na haltere na nastupu
