Na Breskvicu "padaju" i Bogdanović i Dončić: Pjevačica ih "raspametila" fotkama iz Pariza

Breskvicu na Instagramu prate i Bogdan Bogdanović i Luka Dončić, koji ne kriju oduševljenje njenim fotkama.
Po mišljenju mnogih, Anđela Ignjatović Breskvica je najatraktivnija mlada pjevačica u Srbiji, a koliku pažnju privlači svojim izgledom, dokazuje podatak da je samo na Instagramu prati čak 892.000 ljudi!
Među njima su i brojne javne ličnosti i svjetske face, kao što su košarkaši Luka Dončić i Bogdan Bogdanović. Upravo su njih dvojica reagovali na njenu novu objavu iz Pariza, i niz fotografija na kojima pozira i pokazuje koliko je uživala u ovom gradu u koji je otputovala zbog nastupa.
Poznati šmekeri lajkovali su Breskvicinu objavu, koja je za 17 sati dobila čak 43.500 lajkova.
