Kako ostaju zdravi i vitki poslije 50. godine? 6 navika slavnih koje se stalno ponavljaju

Slavni imaju navike koje ne preskaču nakon pedesete godine života.

Ako postoji jedno pitanje koje poznate ličnosti starije od 50 godina ne prestaju da dobijaju, to je kako uspijevaju da ostanu zdrave. Čak i intervjui koji su namijenjeni promociji novog filma, knjige ili pokretanja kompanije, često skrenu ka pitanjima o zdravlju i ishrani.

Poslije nekog vremena, odgovori počinju da zvuče poznato. Od redovnog vježbanja do jutarnjih rutina koje ni po koju cijenu ne preskaču, istih šest navika se stalno ponavlja.

1. Drže se redovne rutine vježbanja

Sa 100 godina, Dik Van Dajk i dalje ide u teretanu tri puta nedjeljno. Redovno vježbanje pripisuje dugom životu, i iako većina ljudi njegovih godina baš i ne žudi za treningom, kaže da još uvijek može "prilično dobro da se kreće".

On je jedan od nekoliko slavnih koji tvrde da godine nisu izgovor za neaktivnost. Helen Miren (80) već dugo je ljubiteljka 12-minutnog vojnog treninga koji je razvilo Kraljevsko kanadsko ratno vazduhoplovstvo pedesetih godina. On je i dalje njen prvi izbor.

Takođe se drže onoga što funkcioniše, umjesto da stalno mijenjaju rutinu. I Marta Stjuart (84) i Džejn Fonda (88) kažu da iste vježbe rade već godinama.

"U suštini radim sve što sam i ranije radila, samo sporije", rekla je Fonda.

2. Izbjegavaju određene namirnice, a druge su u prvom planu

Met Dejmon (55) rekao je da mu je izbacivanje glutena pomoglo da smrša na 76 kilograma za svoj najnoviji film - težinu koju nije imao još od srednje škole. On nije jedini koji je napravio male, ali namjerne promjene u ishrani. Aleks Rodrigez (50) drastično je smanjio unos mesa, a Al Roker (71) kaže da je učinio isto.

Ipak, to ne znači da sebi uskraćuju hranu koju vole.

"Umjerenost je dugoročno bolja od uskraćivanja. Ako sebi zabranjuješ stvari koje voliš, na kraju ćeš pući i pretjerati", rekao je Roker.

Dženifer Aniston (56) ima sličan pristup i drži se pravila 80/20, ostavljajući prostora za hranu u kojoj zaista uživa, poput čizburgera i pomfrita. Čak ni Demi Mur (63) koja se pridržava nemasne i nutritivno bogate ishrane, ne može da se odrekne jednog "grešnog zadovoljstva".

"Mislim, nisam savršena. I dalje pijem energetsko piće. Obožavam ga, ali ne mnogo, samo jedno", rekla je Mur.

3. Ne plaše se starenja

Čini se da starenje mnogima od njih nije opsesija. Ako ništa drugo, donijelo im je više samopouzdanja. Za Džodi Foster, ulazak u šezdesete bio je prekretnica nakon što je pedesete provela osjećajući da ne može da se takmiči sa mlađom verzijom sebe.

"Sve se promijenilo. Pomislila sam: 'Da, baš me briga. Više me ništa od toga ne muči. Ne znam zašto mi je toliko značilo'", rekla je Foster.

Slično tome, Elizabet Benks (51) kaže da starenju pristupa sa pozitivnim stavom. Zadovoljna je da pusti da se godine prirodno dešavaju, umjesto da se protiv njih bori. Isto važi i za Lindu Hamilton (69).

"Nijedan trenutak ne provodim pokušavajući da izgledam mlađe, ni na jednom nivou. Potpuno sam se pomirila s tim da je ovo lice koje sam zaslužila", rekla je Hamilton.

Za Nikol Kidman (58) i Melindu Frenč Gejts (61) starenje je donijelo slobodu od tuđih mišljenja i dublje poštovanje iskustava koja su tokom života stekle.

"Ako nisam nečija "šolja čaja", to je u redu", rekla je Frenč Gejts.

4. Pažljivo biraju kako provode svoje vrijeme

U ovoj životnoj fazi mnogi se slažu da vrijeme mora da se troši s namerom. Kejt Vinslet je rekla da ju je ulazak u pedesete naveo da preispita sopstvenu definiciju uspjeha.

"Uspjeh mi danas više znači da sve iznesem kako treba, da budem pristojna osoba. Da umijem da brinem o ljudima, da imam vremena za prijatelje i da naučim da budem u redu s tim da nisam stalno zauzeta", rekla je Vinslet.

Nije jedina slavna ličnost koja kaže da su joj jubilarni rođendani donijeli periode dubokog razmišljanja. I Džejn Fonda (88) i Mišel Obama (61) rekle su da je 60. rođendan bio ključni trenutak koji ih je naveo da razmisle kako žele da provedu ostatak života.

"Ako budem imala sreće i doživim 90, to je još 30 dobrih ljeta", rekla je Obama.

5. Žele da ostanu aktivni i zauzeti

Usporavanje takođe nije prioritet za mnoge od njih. Kris Džener (70) jasno je stavila do znanja da još ne razmišlja o penziji, kao ni Vera Vong (76).

"Mislim da ću, možda poput Vorena Bafeta ili kraljice Elizabete, jednostavno nastaviti dalje, jer imam osjećaj da sve bolje radim svoj posao", rekla je Vong.

Slično tome, rad Morgana Frimana (88) održava aktivnim i pomaže mu da ublaži efekte starenja.

"Postoji izreka o starosti: 'Nastavi da se krećeš' i ono što Klint Istvud (95) kaže: 'Ne puštaj starca unutra'", rekao je Friman.

6. Imaju neizostavne navike u jutarnjoj rutini

Za mnoge su jutra izgrađena oko nekoliko navika koje nikada ne preskaču. Sindi Kraford (59) kaže da u jutro ulazi polako uz biblijski podkast, suvo četkanje tijela i uljem za tijelo, a sve to prije nego što uopšte pomisli da pogleda telefon.

"Vjerovatno sam to čula u nekom podkastu, bilo je: 'Razmisli o tome. Koji je prvi sadržaj koji želiš da primiš?'", rekla je Kraford.

Kejt Blančet (56) kaže da obožava ledeno jutarnje potapanje koje je razbudi iz sna.

"Ustanem i uđem u hladnu vodu. Pet minuta i sve se smiri jer moraš da se povežeš s tim gdje se nalaziš", rekla je Blančet.

Marta Stjuart kaže da se budi sa suncem - bukvalno, jer nema zavese - i nikada ne preskače svoj jutarnji zeleni sok.

"Kad biste svakog dana pili moj zeleni sok, stalno biste se osjećali sjajno", rekla je Stjuart.

