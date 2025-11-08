Šer na pragu 9. decenije progovorila o partneru: U vezi je sa 40 godina mlađim, a evo šta misli o starenju

Šer je govorila o Aleksandru Edvardsu.

Ikona pop muzike Šer uskoro će napuniti 80 godina, ali je prva koja priznaje da starost ne znači nužno i mudrost. U nedavnom intervjuu otvoreno je govorila o svom stavu prema starenju, ali i o velikoj razlici u godinama između nje i njenog partnera, Aleksandra Edvardsa.

O starenju

Dobitnica Oskara nikada nije krila svoja osjećanja. U razgovoru za CBS Mornings, Šer je bila iskrena, duhovita i opuštena. Voditeljka Gejl King, koja ima 70 godina, rekla je da nema problem sa starenjem, a zatim pitala pjevačicu da li se ona tako oseća.

"Da, mrzim to! Deset godina sam starija od tebe, draga!", Šer je bez oklijevanja odgovorila.

Kada je King napomenula da s godinama dolazi i mudrost i iskustvo, Šer se nije složila: - Oh, glupa sam - našalila se. - Nisam mudrija.

U jednom trenutku se osvrnula i na intervju iz 1991. godine, kada je imala 45 godina i rekla da želi da sa 75 i dalje radi iste stvari koje radi danas, ali da za to mora da vodi računa o svom tijelu. Više od trideset godina kasnije, jasno je da je to ostvarila.

"Ne znam kako bih radila nešto drugo. Šta bih radila? Volim ono što radim", rekla je.

O 40 godina mlađem momku

Šer je govorila o svom 39-godišnjem partneru i o tome zašto njihova 40-godišnja razlika u godinama nije problem.

"On samo kaže: ‘Znaš, starija si, ali tvoj duh je mlad", rekla je.

"Mislim da je prelijep. Zaista talentovan, jedan od najtalentovanijih ljudi koje sam ikada upoznala".

Par se upoznao na Nedjelji mode u Parizu 2022. godine, i uprkos kritikama na mrežama, njen stav se nije promijenio.

"Ma, šta god", rekla je. "Ne žive njihov život. Niko ne zna šta se između nas dešava, ali mi se zabavljamo."

Ona je uvijek stajala uz svog muškarca. Još 2022. je rekla Keli Klarkson da je "na papiru to suludo, ali u stvarnom životu se sjajno slažemo. On je fantastičan, i ne pripisujem muškarcima osobine koje ne zaslužuju".

Gremi dobitnica je takođe prisutna u životu njegovog sina. Edvards ima petogodišnjeg sina Sleša sa bivšom djevojkom Amber Rouz. Dječak je bio s njima na crvenim tepisima, a ona ga opisuje kao "zaista slatkog" i svog "bliskog prijatelja."

Što se tiče budućnosti para, kruže glasine da bi Šer mogla ponovo stati na ludi kamen, ali to ostaje da se vidi. Šer je bila dva puta udata, za Soni Bonoa i Grega Almena.

