Kupovina polovnog dizelaša: Šest najčešćih grešaka koje skupo koštaju

Moderni dizel motori su tehnički složeni i veoma osjetljivi na nepravilnu upotrebu, zbog čega se prilikom njihove kupovine treba obratiti pažnju na određene pojedinosti.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Dizel motori i dalje drže dobru poziciju na tržištu polovnih automobila. Nude nisku potrošnju i, uz pravilnu upotrebu, dug vijek trajanja.

Problem nastaje kada se dizel kupuje bez poznavanja njegovih specifičnosti. Moderni dizel motori su tehnički složeni i veoma osjetljivi na nepravilnu upotrebu, zbog čega se prilikom njihove kupovine ponavljaju osnovne greške koje naizgled jeftinu kupovinu mogu pretvoriti u skup problem.

1) Izbor dizela bez obzira na stil vožnje

Jedna od najčešćih grešaka je kupovina dizela bez razmišljanja o tome kako će se automobil zapravo koristiti. Dizel motori su dizajnirani da rade na stabilnoj radnoj temperaturi i redovnom opterećenju. Kratke vožnje, hladni startovi i gradske rute im ne odgovaraju na duži rok.

Motor nema vremena da se zagrije, regeneracija izduvnog sistema je prekinuta, a određeni dijelovi se začepljuju brže nego što je proizvođač predvidio. Dizel koji se godinama koristi kao gradski automobil može imati više problema od onog sa većom kilometražom na otvorenom putu.

2) Ignorisanje problema sa DPF filterom

Filter za čestice (takođe poznat kao DPF) ima glavnu funkciju eliminisanja čvrstih čestica iz izduvnih gasova, poput čađi, koje se formiraju tokom sagorijevanja goriva. Zadržavanjem ovih čestica, filter za čestice značajno doprinosi smanjenju emisije i poboljšanju kvaliteta izduvnih gasova.

Ne postoji tačan vijek trajanja DPF-a, ali postoje procjene proizvođača kada ga treba zamijeniti. Većina savjetuje svojim kupcima da zamijene DPF nakon 80 hiljada kilometara ili nakon četiri godine, šta god nastupi prije.

Međutim, ako primijetite povećanu potrošnju goriva, gubitak snage ili ako sistem regeneracije ne radi ispravno, DPF je vjerovatno pri kraju svog veka trajanja i potrebno ga je zamijeniti. Činjenica da trenutno nijedna lampica ne svijetli na instrument tabli ne znači da sistem ispravno radi.

Zamena DPF-a može biti skupa i uglavnom zavisi od godine proizvodnje i marke automobila. Novi DPF za putničke automobile košta oko hiljadu evra. Zamjena filtera nižeg kvaliteta može se naći za manje novca, a treba dodati i troškove instalacije.

3) Potcjenjivanje "hladnog starta"

Hladan start je jedan od najvažnijih trenutaka prilikom pregleda polovnog dizelaša, ali mnogi kupci ne obraćaju dovoljno pažnje na to. Upravo u hladnom stanju se problemi najbolje otkrivaju: nepravilan rad, prekomjerno dimljenje ili nestabilni obrtaji su upozoravajući znaci koje ne treba ignorisati.

Ako prodavac zagrije automobil prije nego što dođe na pregled, to bi trebalo da bude razlog za oprez i insistiranje na dodatnoj provjeri.

4) Mala kilometraža bez pregleda

Mnogi ljudi automatski smatraju malu kilometražu garancijom dobrog stanja, ali to možda nije slučaj sa dizelima. Automobil sa malom kilometražom, koji je vožen uglavnom na kratkim relacijama, može imati više tehničkih problema nego vozilo sa većom, ali poštenom upotrebom na otvorenom putu ili autoputu.

Bez servisne dokumentacije, faktura i evidencije, informacije o kilometraži su samo približne. Prilikom kupovine je važnije pratiti opšte stanje motora, šasije i izduvnog sistema nego broj na samom brojaču.

5) Zanemarivanje stanja injektora i turbopunjača

Ubrizgavanje pod visokim pritiskom i turbopunjači su ključni dijelovi modernog dizelaša, a takođe i neki od najskupljih za popravku. Problemi se često pojavljuju neprimijećeno. Slabiji odziv, odloženi odziv gasa, povećana potrošnja ili blago zviždanje turbine možda ne deluju dramatično, ali mogu ukazivati na ozbiljno habanje.

Kod polovnog automobila je važno pratiti kako motor reaguje pri različitim brzinama i opterećenjima, ne samo tokom mirne probne vožnje.

6) Uštedite na servisu i pregledima

Pokušaj uštede na pregledima je greška koja se najviše isplati kod dizelaša. Dijagnostika u nezavisnom servisu ili kod iskusnog mehaničara košta djelić onoga što može koštati rešavanje skrivenih problema. Stručnjak može provjeriti stanje filtera, injektora, pritiska u sistemu ili kvarova koje prosječan vozač ne može da otkrije.

Prilikom kupovine polovnog dizelaša, takav pregled treba da bude pravilo, a ne izuzetak, piše Autobild. Polovni dizel može biti dobar izbor ako ga kupujete pametno. Važno je uzeti u obzir način korišćenja, njegovo tehničko stanje i ne preskakati pregled.

Ove stvari određuju da li će vam dizel pouzdano služiti ili će postati izvor nepotrebnih troškova.

