Top 5 polovnih automobila do 3.000 evra: Majstore i dijelove za ove modele uvijek ćete lako naći

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Automobilski stručnjak izdvojio je pet najboljih vozila do 3.000 evra, sa kojima, kako kaže, ne možete pogriješiti.

Najbolji polovni automobili Izvor: Mondo/Dušan Volaš

Top pet najboljih polovnih automobila do 3.000 evra sa pouzdanim benzincima bez skupih kvarova, idealni za grad i duže relacije.

Poznato je da svi volimo da kupimo dobar automobil, ali po što povoljnijoj cijeni. Zato je jedan automobilski stručnjak izdvojio pet najboljih vozila do 3.000 evra, sa kojima, kako kaže, ne možete pogriješiti.

"Na ovoj listi neće biti dizelaša, jer smatram da je za taj novac gotovo nemoguće pronaći dizel koji kasnije neće zahtijevati skupe popravke, velika ulaganja i izazivati probleme", objašnjava on.

Na petom mjestu našao se Renault Megane sa 1.6 benzinskim motorom, automobil u koji se, prema njegovim riječima, taksisti najviše kunu. Imao ga je i u svom serijalu, gdje se odlično pokazao.

Četvrtu poziciju zauzima Opel Corsa D, sjajan auto koji uz nešto bolju opremu izgleda veoma privlačno. Njegova preporuka je verzija sa 1.4 benzincem od 90 KS.

Na trećem mjestu nalazi se Fiat Grande Punto. Stručnjak navodi da ovaj automobil imaju u njegovoj porodici već tri godine i da se pokazao kao izuzetan. Preporučuje se 1.4 benzinac sa 95 KS.

Visoko drugo mjesto zauzima Peugeot 207, automobil koji opisuje kao “mali–veliki” — idealan za grad, ali pouzdan i za duže vožnje. Preporučeni motori su 1.4 i 1.6 benzinci sa 75 i 109 KS.

Na samom vrhu, na prvom mjestu, našla se Opel Astra K.

"Svojim oštrim linijama zadržala je svjež i moderan izgled, iako je prošlo gotovo 20 godina od njenog predstavljanja. Odlična je i za gradsku vožnju i za duže relacije. Majstore i dijelove za ovaj model uvijek ćete lako naći. Preporučujem 1.6 benzinac sa 105 ili 115 KS", zaključuje stručnjak na svom TikTok nalogu.

(Blic/MONDO)

Tagovi

automobili polovni automobili prodaja cijena

