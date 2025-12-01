Uvoz najskupljih automobila: Dva sportska Poršea ukupno vrijede milion KM sa dažbinama

U BiH je za devet mjeseci ove godine uvezeno nekoliko izuzetno skupih automobila, a apsolutni rekorderi su dva sportska modela Porše 911 GT3 RS čija ukupna vrijednost, zajedno sa pripadajućim dažbinama, dostiže impozantnu cifru od oko milion KM.

Izvor: Youtube/412 Motorsport

Najskuplji automobil uvezen u ovom periodu je jedan od dva modela Porše 911 GT3 RS, čija je nabavna vrijednost iznosila 436.833,51 KM, uz dodatne plaćene dažbine od 74.285,16 KM.

Drugi primjerak istog sportskog modela takođe je uvezen u istom periodu, plaćen je 401.041,17 KM, dok su pripadajuće obaveze prema državi iznosile 68.200,46 KM.

Iz UIO BiH za InfoBijeljina su potvrdili da se, sljedeći po vrijednosti uvezenih vozila, nalazi luksuzni terenac Mercedes-Benz G-klasa AMG G63. Njegova nabavna vrijednost iznosila je 392.669,64 KM, dok su dažbine bile 66.769,14 KM.

Dominacija njemačkog proizvođača luksuznih automobila nastavljena je i u ostatku liste najskupljih uvoza. Među njima su još dva modela Poršea. Prvi je Porše 911 Turbo, za koji je izdvojeno 381.638,82 KM, uz 64.902,06 KM za dadžbine, te još jedan Porše 911 GT3 RS, plaćen 379.165,51 KM, s dadžbinama u iznosu od 64.481,60 KM.

Najskuplji automobil uvezen 2024. godine takođe je bio Porše 911 GT3 RS, a plaćen je 597.414,90 KM plus 101.611,53 KM.