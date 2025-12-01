logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uvoz najskupljih automobila: Dva sportska Poršea ukupno vrijede milion KM sa dažbinama

Uvoz najskupljih automobila: Dva sportska Poršea ukupno vrijede milion KM sa dažbinama

Autor Dušan Volaš
0

U BiH je za devet mjeseci ove godine uvezeno nekoliko izuzetno skupih automobila, a apsolutni rekorderi su dva sportska modela Porše 911 GT3 RS čija ukupna vrijednost, zajedno sa pripadajućim dažbinama, dostiže impozantnu cifru od oko milion KM.

U BiH uvezena dva sportska Poršea ukupne vrijednosti milion KM Izvor: Youtube/412 Motorsport

Najskuplji automobil uvezen u ovom periodu je jedan od dva modela Porše 911 GT3 RS, čija je nabavna vrijednost iznosila 436.833,51 KM, uz dodatne plaćene dažbine od 74.285,16 KM.

Drugi primjerak istog sportskog modela takođe je uvezen u istom periodu, plaćen je 401.041,17 KM, dok su pripadajuće obaveze prema državi iznosile 68.200,46 KM.

Iz UIO BiH za InfoBijeljina su potvrdili da se, sljedeći po vrijednosti uvezenih vozila, nalazi luksuzni terenac Mercedes-Benz G-klasa AMG G63. Njegova nabavna vrijednost iznosila je 392.669,64 KM, dok su dažbine bile 66.769,14 KM.

Dominacija njemačkog proizvođača luksuznih automobila nastavljena je i u ostatku liste najskupljih uvoza. Među njima su još dva modela Poršea. Prvi je Porše 911 Turbo, za koji je izdvojeno 381.638,82 KM, uz 64.902,06 KM za dadžbine, te još jedan Porše 911 GT3 RS, plaćen 379.165,51 KM, s dadžbinama u iznosu od 64.481,60 KM.

Najskuplji automobil uvezen 2024. godine takođe je bio Porše 911 GT3 RS, a plaćen je 597.414,90 KM plus 101.611,53 KM.

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobili uvoz BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ