Grip se širi Federacijom BiH: Sedmično 10.000 oboljelih, bilježi se trend rasta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Grip je široko raspostranjen u Federaciji BiH /FBiH/, uz trend rasta, a sedmično bude prijavljeno oko 10.000 slučajeva respiratornih infekcija, saopšteno je iz federalnog Zavoda za javno zdravstvo.

Grip se širi Federacijom BiH: Sedmično 10.000 oboljelih, bilježi se trend rasta Izvor: New Africa/Shutterstock

Šef Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Zavodu Sanjin Musa rekao je da se od početka decembra bilježi porast broja pacijenata koji se javljaju u ambulante primarne zdravstvene zaštite sa simptomima respiratornih bolesti.

"Ovaj porast je vođen cirkulacijom virusa gripa", naveo je Musa.

Prema njegovim riječima, bilježi se i povećanje broja hospitalizovanih zbog teških akutnih respiratornih infekcija.

"Zaštita koju pruža vakcina protiv gripa je i dalje značajna, naročito za rizične grupe - lica starija od 65 godina i sa hroničnim oboljenjima. Još nije kasno za vakcinaciju", napomenuo je Musa.

On je naveo da druge preventivne mjere podrazumijevaju respiratornu higijenu i higijenu ruku, kao i preduzimanje mjera opreza pri pojavi simptoma kako bi se spriječilo širenje, naročito ukoliko se u okruženju nalaze osobe koje pripadaju rizičnim grupama.

