Hara grip: Najviše oboljelih u bijeljinskoj i fočanskoj regiji

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Domovi zdravlja u Republici Srpskoj prošle sedmice prijavili su 3.386 akutnih respiratornih infekcija i 364 oboljenja sličnih gripu, kojih je najviše bilo u bijeljinskoj i fočanskoj regiji, podaci su Instituta za javno zdravstvo.

Broj oboljelih od gripa u RS Izvor: Shutterstock

U bolnicama u Republici Srpskoj od 17. do 23. oktobra hospitalizovano je 54 pacijenata oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci hospitalizovana su 34 pacijenata, a u bolnicama u Prijedoru šest, Gradišci pet, Doboju četiri, Trebinju tri, te Zvorniku dva.

Od početka oktobra ukupno je prijavljeno 32.240 akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu, a registrovana su 582 oboljela od teške akutne respiratorne infekcije.

Iz Instituta navode da je najveći broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu u starosnoj grupi od 30 do 64 godine i od pet do 14 godina, dok su u kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše obolijevali najmlađi i najstariji.

