logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hladnoća ne popušta: Evo kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda

Hladnoća ne popušta: Evo kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj za vikend će biti oblačno i hladno uz nosi snijeg koji je prognoziran za sutra, i to od pet do 10 centimetara na planinama, na istoku lokalno do 15 centimetara.

Prognoza vremena za vikend Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, snijeg će se premještati od sjeverozapada ka istoku, a do kraja dana padavine će prestati.

Na jugu će padati kiša, susnježica i snijeg tokom cijelog dana uz povremeno jače padavine. U drugom dijelu dana biće i vjetrovito.

Jutarnja temperatura vazduha sutra će iznositi od minus četiri do nule, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna od minus tri do dva, na jugu do pet stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 11. januara, biće oblačno i hladnije sa slabim snijegom. Osjećaj hladnoće pojačavaće umjeren do jak sjeverni vjetar.

Na jugu se poslije podne očekuje razvedravanje i biće sunčano uz jaku do olujnu buru. Sunčanih perioda biće i na sjeveru u drugom dijelu dana, dok će uveče i naredne noći biti vrlo hladno.

Minimalna temperatura vazduha od minus osam do minus tri stepena, u višim predjelima od minus 13, a maksimalna od minus pet do nula, na jugu do pet, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

Hladno sa slabim snijegom biće i u ponedjeljak, 12. januara, a ujutru se očekuje jači mraz. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, ali i dalje vjetrovito uz jaku do olujnu buru. Uveče se očekuje razvedravanje uz formiranje magle oko rijeka i po kotlinama.

Minimalna temperatura vazduha od minus 14 do minus osam, u višim predjelima od minus 18, a maksimalna od minus pet do nule, na jugu do tri, u višim predjelima od minus devet stepeni Celzijusovih.

Toplije i uglavnom suvo u utorak, 13. januara, ali će jutro biti vrlo hladno uz jak mraz. Oko rijeka i po kotlinama očekuje se magla koja će se lokalno duže zadržati.

Minimalna temperatura vazduha od minus 13 do minus sedam, u višim predjelima od minus 18, a maksimalna od minus dva do četiri, na jugu do sedam stepeni Celzijusovih. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hladnoća prognoza vremena vrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ