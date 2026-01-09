Hladnoća ne popušta: Evo kakvo nas vrijeme očekuje ovog vikenda

U Republici Srpskoj za vikend će biti oblačno i hladno uz nosi snijeg koji je prognoziran za sutra, i to od pet do 10 centimetara na planinama, na istoku lokalno do 15 centimetara.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu, snijeg će se premještati od sjeverozapada ka istoku, a do kraja dana padavine će prestati.

Na jugu će padati kiša, susnježica i snijeg tokom cijelog dana uz povremeno jače padavine. U drugom dijelu dana biće i vjetrovito.

Jutarnja temperatura vazduha sutra će iznositi od minus četiri do nule, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna od minus tri do dva, na jugu do pet stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 11. januara, biće oblačno i hladnije sa slabim snijegom. Osjećaj hladnoće pojačavaće umjeren do jak sjeverni vjetar.

Na jugu se poslije podne očekuje razvedravanje i biće sunčano uz jaku do olujnu buru. Sunčanih perioda biće i na sjeveru u drugom dijelu dana, dok će uveče i naredne noći biti vrlo hladno.

Minimalna temperatura vazduha od minus osam do minus tri stepena, u višim predjelima od minus 13, a maksimalna od minus pet do nula, na jugu do pet, u višim predjelima od minus osam stepeni Celzijusovih.

Hladno sa slabim snijegom biće i u ponedjeljak, 12. januara, a ujutru se očekuje jači mraz. U Hercegovini će biti pretežno sunčano, ali i dalje vjetrovito uz jaku do olujnu buru. Uveče se očekuje razvedravanje uz formiranje magle oko rijeka i po kotlinama.

Minimalna temperatura vazduha od minus 14 do minus osam, u višim predjelima od minus 18, a maksimalna od minus pet do nule, na jugu do tri, u višim predjelima od minus devet stepeni Celzijusovih.

Toplije i uglavnom suvo u utorak, 13. januara, ali će jutro biti vrlo hladno uz jak mraz. Oko rijeka i po kotlinama očekuje se magla koja će se lokalno duže zadržati.

Minimalna temperatura vazduha od minus 13 do minus sedam, u višim predjelima od minus 18, a maksimalna od minus dva do četiri, na jugu do sedam stepeni Celzijusovih.

(Srna)