Ponovo tenzije u Derventi: Sporni HVO skup i spomen-obilježje izazivaju reakcije

Ponovo je aktuelizovano pitanje obilježavanja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i hrvatskih ratnih formacija u naselju Modran kod Dervente, nakon najave skupa i postrojavanja pripadnika Treće bojne 103. brigade HVO‑a za 21. mart.

Izvor: Becarevic/Shutterstock

Ovaj događaj izazvao je oštre reakcije političara, boračkih organizacija i dijela javnosti u Republici Srpskoj, koji ga smatraju provokacijom i vrijeđanjem srpskih žrtava iz rata.

Predstavnici boračkih organizacija, uključujući Savez logoraša RS i Organizaciju starješina Vojske RS, zatražili su od Grada Dervente, MUP-a RS, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i Vlade RS-a da preduzmu sve zakonske mjere kako bi spriječili postrojavanje pripadnika HVO‑a na području Modrana i Plehana.

Oni ističu da dok je odavanje počasti poginulim saborcima legitimno, javno postrojavanje uniformisanih pripadnika HVO‑a na teritoriji Republike Srpske predstavlja ozbiljnu provokaciju.

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da neće biti nikakvog postrojavanja bivših pripadnika HVO‑a u Derventi i da Republika Srpska neće dozvoliti veličanje ideologija i formacija koje su počinile teške zločine nad Srbima.

„Na svaki pokušaj takve provokacije reagovaće državni organi Republike Srpske“, naveo je Dodik.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković oštro je kritikovao republičke vlasti i rukovodstvo Dervente zbog postojanja spomen-obilježja u obliku latiničnog slova „U“ u Modranu, koje nosi simboliku Nezavisne Države Hrvatske (NDH). On je naglasio da se na ovakve pojave mora reagovati konkretnim institucionalnim potezima, a ne samo političkim izjavama.

Stanivuković je istakao da povratak i relativizacija simbola iz najmračnijih perioda istorije predstavlja ozbiljan i opasan problem za cijelo društvo, te je najavio inicijativu za usvajanje Zakona o zabrani promovisanja fašizma, nacizma, neonacizma i ustaštva.

„Reagovati se mora – ne izjavama, nego kroz institucije!“, poručio je. On je također kritikovao gradonačelnika Dervente zbog nečinjenja po pitanju uklanjanja spornog spomenika, navodeći da je to moralna obaveza prema svima koji su položili živote braneći Derventu, Brod i druge opštine RS.

Narodni front najavio je inicijativu za posebnu sjednicu Narodne skupštine RS kako bi Vladi RS bilo naloženo da ispita sve aspekte spomenika u Modranu, koji sadrži ustaška obilježja, uključujući šahovnicu koja počinje bijelim poljem i oblik slova „U“ latiničnog pisma.

Prije tri godine, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović prisustvovao je u Derventi obilježavanju 31. godišnjice osnivanja 103. brigade HVO‑a, gdje je odlikovao njene pripadnike Redom Nikole Šubića Zrinskog. Milanović je tada istakao značaj Dejtonskog sporazuma i obavezu njegove odbrane. Posjeta je izazvala oštre reakcije u Republici Srpskoj, a dio političara i boračkih organizacija tražio je da se razjasni uloga Milanovića i eventualna odgovornost nadležnih institucija.

Uslijedile su burne reakcije političara u RS i tvrdnje da nisu znali za ovaj događaj, ali je Milanović kasnije rekao da se lično javio Miloradu Dodiku da najavi svoju posjetu i okolnosti dolaska, te da mu je čak bila obezbijeđena pratnja policije RS.

Šef Кluba poslanika PDP-a Igor Crnadak predao je Narodnoj skupštini RS Rezoluciju o proglašavanju Zorana Milanovića nepoželjnom osobom za Republiku Srpsku i preporuku NSRS članu Predsjedništva BiH o proglašavanju Zorana Milanovića za nepoželjnu osobu u BiH.

Istovremeno, Policijska uprava Doboj je demantovala navode pojedinih medija da je odobrila obilježavanje brigade. U saopštenju je navedeno da su policijski službenici obezbijedili skup kako bi protekao mirno i bez incidenata, te da nije bilo isticanja zastava ili ratnih obilježja na javnom prostoru, te da će svi eventualni prekršioci biti sankcionisani u skladu sa zakonom.

Milanović je nakon kritika naveo da je posjetu dogovorio sa tadašnjim predsjednikom Srpske, Miloradom Dodikom i da je djelovao „na njegovu riječ“, što je dodatno podgrijalo političku debatu. Boračke organizacije tražile su provjeru tvrdnji i sankcionisanje odgovornih, smatrajući da je odavanje počasti pripadnicima HVO‑a na teritoriji Srpske duboko uvredljivo za srpski narod.

Nedugo nakon ovih kontroverzi, situacija se stišala, a događaji su prošli bez novih incidenata, što je donekle smirilo političke i javne tenzije oko obilježavanja 103. brigade HVO‑a u Derventi.