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Bira se nasljednik Šmita: Počela dvodnevna sjednica PIK-a

Bira se nasljednik Šmita: Počela dvodnevna sjednica PIK-a

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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U zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je počelo dvodnevno zasjedanje Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira (PIK), a prvi dan sastanka posvećen je prije svega ekonomskim i sigurnosnim temama.

Počela dvodnevna sjednica PIK-a Izvor: MONDO/ Dragana Božić

U Sarajevo su doputovale delegacije devet zemalja članica ovog tijela, a tokom dana planirana su obraćanja guvernerke Centralne banke BiH Jasmine Selimović i direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Almira Badnjevića.

Među ključnim temama prvog dana nalaze se stanje domaće ekonomije, finansijska stabilnost Bosne i Hercegovine te procjene sigurnosnih prilika u zemlji, o kojima će biti riječi kroz izvještaje više međunarodnih organizacija.

Ipak, najveću pažnju privlači pitanje izbora novog visokog predstavnika koji bi trebao naslijediti Kristijana Šmita. Rasprava o njegovom nasljedniku predviđena je za drugi dan zasjedanja.

Kao najozbiljniji kandidati spominju se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, francuski diplomata René Troccaz te William Ruger.

Nije isključeno da odluka o imenovanju novog visokog predstavnika neće biti donesena tokom ovog sastanka, ukoliko članice PIK-a ne postignu saglasnost oko izbora kandidata.

(Mondo)

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PIK BiH visoki predstavnik

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