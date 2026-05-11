Šmit potvrdio da napušta funkciju visokog predstavnika: Ostaje na funkciji do izbora nasljednika

Autor Nikolina Damjanić
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit, a kojeg ne priznaju vlasti u Srpskoj, završava svoj mandat nakon gotovo pet godina na toj funkciji, saopšteno je iz Kancelarija visokog predstavnika.

Kristijan Šmit odlazi iz BiH Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia

Šmit je o svojoj odluci već obavijestio Upravni odbor Savjeta za provođenje mira (PIC) i zatražio pokretanje procedure za izbor njegovog nasljednika.

Kako je saopšteno iz OHR-a, Schmidt će nastaviti da obavlja funkciju visokog predstavnika do završetka procesa imenovanja novog nosioca ove dužnosti.

Osvrćući se na svoj mandat, koji je bio drugi najduži među visokim predstavnicima u BiH, Šmit je istakao da je tokom njegovog rada ostvaren značajan napredak u jačanju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine, ali da pred zemljom i dalje stoje brojni izazovi na putu ka evropskim i evroatlantskim integracijama.

Iako je, kako navode iz OHR-a, očekivao da će njegov odlazak biti povezan sa ispunjavanjem programa „5+2“ i zatvaranjem OHR-a, Šmit smatra da ključne reforme još nisu sprovedene, zbog čega uloga ove institucije ostaje važna za stabilnost i politički razvoj BiH.

"Pozvao je građane i političke lidere iz oba entiteta i sa svih nivoa vlasti da dodatno intenziviraju napore i zajedno sa njegovim nasljednikom rade na sprovođenju reformi i ostvarivanju napretka na evropskom putu BiH", navedeno je u saopštenju.

On je poručio i da nijedna njegova odluka tokom mandata nije poništena sudskim putem, te naglasio da jedinstvena međunarodna zajednica ostaje ključan faktor stabilnosti Bosne i Hercegovine i regiona Zapadnog Balkana.

U saopštenju se ističe i da su tokom njegovog mandata domaće pravosudne institucije dodatno osnažene, te da su preduzeti važni koraci ka unapređenju funkcionalnosti institucija i zaštiti integriteta izbornog procesa.

Na kraju mandata,  Šmit je zahvalio građanima Bosne i Hercegovine na, kako je naveo, gostoprimstvu, toplini i podršci koju je imao tokom boravka u zemlji.

