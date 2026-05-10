logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šmit uskoro podnosi ostavku iz privatnih razloga?

Šmit uskoro podnosi ostavku iz privatnih razloga?

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit uskoro bi mogao podnijeti ostavku na tu funkciju, a javnost bi o tome mogla biti zvanično obaviještena narednih dana.

Kristijan Šmit odlazi iz BiH Izvor: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia

Prema nezvaničnim informacijama portala Klix, Šmit ostavku podnosi iz privatnih razloga, ali ne namjerava napustiti funkciju dok ne bude izabran novi visoki predstavnik.

Navodi se da će nakon podnošenja ostavke od Savjeta za implementaciju mira zatražiti pokretanje procedure za izbor njegovog nasljednika, jer smatra da BiH još nije spremna da funkcioniše bez institucije visokog predstavnika.

U obraćanju javnosti Šmit bi trebalo da objasni zbog čega još nije vrijeme za zatvaranje OHR-a, pri čemu će jedan od ključnih razloga biti činjenica da još nije ispunjen program "5+2", koji predstavlja uslov za zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika.

Program "5+2" podrazumijeva rješavanje pitanja državne i vojne imovine, provođenje konačne arbitražne odluke za Brčko distrikt, fiskalnu održivost države i jačanje vladavine prava, kao i dva dodatna uslova – potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i pozitivnu procjenu političke situacije u BiH od strane PIC-a.

Pitanje državne imovine predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se Šmit suočavao tokom mandata, posebno zbog interesa aktuelne administracije Sjedinjenih Američkih Država za rješavanje tog pitanja.

Šmitov mandat obilježile su i višegodišnje kritike iz Republike Srpske, gdje ga vlasti smatraju nelegalno izabranim visokim predstavnikom, posebno nakon odluka koje su izazvale protivljenje SNSD-a.

Klix.ba navodi i da su se tokom pregovora SNSD-a sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa o ukidanju sankcija i povlačenju spornih zakona iz Narodne skupštine Republike Srpske pojavile informacije da je i odlazak Šmita dio tog paketa.

Dodatne spekulacije izazvale su i nedavne poruke iz Republike Srpske o potrebi da Šmit napusti funkciju, kao i posjeta delegacije SNSD-a Rusiji, gdje je nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimir Putin navedeno da je pitanje visokog predstavnika bilo jedna od tema razgovora.

Prema istim informacijama, administracija SAD navodno insistira da Šmit ode sa funkcije što prije, te predlaže da njegove dužnosti do izbora novog visokog predstavnika preuzme zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt Luj Krišok.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kristijan Šmit visoki predstavnik BiH OHR ostavka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ