Cvijanović: Šmitov izvještaj vrvi od manipulacija i laži

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da izvještaj Kristijana Šmita za Savjet bezbjednosti UN sadrži manipulacije i pokušaj opravdavanja djelovanja OHR-a u BiH.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da izvještaj o BiH, koji je Kristijan Šmit pripremio za predstavljanje u Savjetu bezbjednosti UN, obiluje manipulacijama i lažima.

Cvijanovićeva je navela da se tim izvještajem pokušavaju opravdati, kako je rekla, "odvratne, nedemokratske i uzurpatorske aktivnosti" koje je OHR preduzimao u BiH.

"On je pokriće i za one licemjere koji nam godinama pričaju kako su tobože protiv unilateralnog i neustavnog nametanja zakona od neizabranog stranog pojedinca, ali mu nisu mogli ništa", istakla je Cvijanovićeva.

Dodala je da se, prema njenim riječima, takav odnos sada mijenja.

"U Njujorku mu je najduži sastanak onaj na kojem su on i Zlatko Lagumdžija jedan drugom uzalud trošili vrijeme", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

