Ništa od dogovora do kraja maja: Opozicija i dalje važe o imenima za predsjednika RS i Predsjedništvo BiH

Opozicija u Republici Srpskoj još nema dogovor o kandidatima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, zbog čega je odgođen i ranije najavljeni sastanak lidera opozicionih stranaka krajem maja.

Predsjednik PDP-a i Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković rekao je da u ovom trenutku nema potrebe za održavanjem sastanka dok ne bude postignuta saglasnost o imenima kandidata.

"Stav Narodnog fronta, sa kojim smo saglasni, jeste da nema potrebe da se sastajemo dok ne utvrdimo kandidate. Cilj je da se dogovorimo, a ne da "mrcvarimo" medije i građane sastancima bez konkretnog ishoda", rekao je Stanivuković.

On je naveo da prvobitno planirani termin, 31. maj, nije moguć ni zbog njegovih ranije preuzetih obaveza.

"U nedjelju sam u Gacku na slavi Trojičindan, nakon toga putujem u Brisel i vraćam se 4. juna. Svaki datum poslije toga za mene je prihvatljiv", kazao je Stanivuković.

Podsjećamo, opozicione stranke ranije su najavile da će do kraja maja pokušati usaglasiti zajedničke kandidate za dvije najvažnije funkcije na opštim izborima u BiH.