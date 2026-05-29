logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ništa od dogovora do kraja maja: Opozicija i dalje važe o imenima za predsjednika RS i Predsjedništvo BiH

Ništa od dogovora do kraja maja: Opozicija i dalje važe o imenima za predsjednika RS i Predsjedništvo BiH

Autor Nikolina Damjanić
0

Opozicija u Republici Srpskoj još nema dogovor o kandidatima za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, zbog čega je odgođen i ranije najavljeni sastanak lidera opozicionih stranaka krajem maja.

Opozicija i dalje vaga o imenima za predsjednika RS i Predsjedništvo BiH Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik PDP-a i Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković rekao je da u ovom trenutku nema potrebe za održavanjem sastanka dok ne bude postignuta saglasnost o imenima kandidata.

"Stav Narodnog fronta, sa kojim smo saglasni, jeste da nema potrebe da se sastajemo dok ne utvrdimo kandidate. Cilj je da se dogovorimo, a ne da "mrcvarimo" medije i građane sastancima bez konkretnog ishoda", rekao je Stanivuković.

On je naveo da prvobitno planirani termin, 31. maj, nije moguć ni zbog njegovih ranije preuzetih obaveza.

"U nedjelju sam u Gacku na slavi Trojičindan, nakon toga putujem u Brisel i vraćam se 4. juna. Svaki datum poslije toga za mene je prihvatljiv", kazao je Stanivuković.

Podsjećamo, opozicione stranke ranije su najavile da će do kraja maja pokušati usaglasiti zajedničke kandidate za dvije najvažnije funkcije na opštim izborima u BiH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

opozicija Izbori 2026

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ