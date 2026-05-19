Vukanović za Mondo: Opozicija treba da podrži Blanušu, o eventualnoj saradnji sa Crnatkom nakon potpisa (VIDEO)

Nebojša Vukanović u razgovoru za Mondo govorio je o odnosima unutar opozicije u Republici Srpskoj, mogućem kandidatu opozicionih stranaka za predsjednika, podršci Branku Blanuši, saradnji sa Igorom Crnatkom, ali i o novoj stranci Vlade Đajića.

Posebno je kritikovao pokušaje da se, kako navodi, Draško Stanivuković nametne kao kandidat opozicije za predsjednika.

Komentarišući predstojeći sastanak opozicije i pitanje kandidata za predsjednika Republike Srpske, Vukanović je rekao da od početka podržava kandidaturu Branka Blanuše i očekuje da opozicione stranke na narednom sastanku potvrde njegovu kandidaturu.

"Mi smo od početka dali jasnu podršku Branku Blanuši i očekujemo da i Jelena Trivić i Draško Stanivuković na sutrašnjem sastanku podrže Blanušu, kako bi Glavni odbor donio konačnu odluku da bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. Mislim da bi se time riješilo 90 odsto problema unutar opozicije", rekao je Vukanović.

Prema njegovim riječima, narušenu atmosferu u opoziciji dodatno komplikuju ljudi koji su, kako tvrdi, bliski s Beogradom i pokušavaju da utiču na političke procese u Republici Srpskoj.

"Pojedini spletkaroši i mutljaroši iz Beograda pokušavaju da se predstave kao glasnici vlasti iz Srbije i da bez ikakvog legitimiteta upravljaju procesima ovdje. Mi ovdje živimo, radimo i polažemo račune narodu i ne možemo pristati na nametanje rješenja", naveo je.

Govoreći o mogućnosti da Draško Stanivuković bude kandidat opozicije, Vukanović je poručio da je to za njega neprihvatljivo.

"Na silu se pokušava nametnuti Draško Stanivuković kao kandidat. Smatram da je mlad i da nije ispunio očekivanja u Banjaluci. Ukoliko ima bilo kakvu kolektivnu odgovornost, trebalo bi da stane iza profesora Branka Blanuše", rekao je Vukanović.

On smatra da je opozicija mnogo ranije trebalo da izađe sa jasnim stavom o kandidatu, kako bi se izbjegla višemjesečna neizvjesnost.

"Javnost je prezasićena pričom o tome ko će biti kandidat. Argumenti su jasni. Gospodin Blanuša je bio kandidat i pobijedio bi da nije bilo pljačke. Ne vidim nijedan razlog zašto ponovo ne bi bio kandidat opozicije",kazao je.

Vukanović je kritikovao i dio funkcionera SDS-a, tvrdeći da pojedinci unutar stranke pokušavaju da proguraju kandidaturu Stanivukovića zbog ličnih interesa.

"Mislim da dio ljudi u SDS-u pokušava da progura Stanivukovića zbog privatnih interesa. Tu prije svega mislim na Darka Babalja i Marinka Božovića, tu takozvanu sarajevsku grupu koja je vrlo bliska određenim ljudima u Srbiji", rekao je.

Dodao je da, prema njegovim procjenama, ogromna većina članstva SDS-a smatra da ta stranka treba da ima kandidata za predsjednika Republike Srpske.

Govoreći o podršci novoj političkoj organizaciji koju pokreće Igor Crnadak - PDP RS, Vukanović je rekao da će podržati prikupljanje potpisa za registraciju nove stranke.

„Iskoristili smo prvih pet dana i dobili veliku podršku građana. Danas ću zajedno sa Crnatkom izaći na Trg i pozvati građane da daju potpise podrške kako bi registrovao politički subjekt. Crnadak je imao principijelan stav i ostao dostojan pozicije PDP-a", naveo je.

Dodao je da će o eventualnoj saradnji sa Crnatkom razgovarati nakon završetka procesa registracije stranke.

"Kada završi administrativni dio i registruje politički subjekt, razgovaraćemo o mogućnostima saradnje", rekao je Vukanović, dodajući da mu je neobično što Stanivuković nije pozvao Crnatka na sastanak opozicije.

Komentarišući novu stranku "Volja naroda – dr Vlado Đajić", Vukanović smatra da je riječ o političkom projektu bliskom SNSD-u.

"Mislim da je to proksi SNSD-a, jer Đajić nije rekao ništa protiv Dodika i SNSD-a. Ima sukobe sa pojedinim ljudima iz SNSD-a, poput Srđana Amidžića i Igora Dodika, ali i dalje ostavlja otvorena vrata prema Miloradu Dodiku", rekao je.

Prema njegovim riječima, Đajićeva ambicija je da osvoji nekoliko poslaničkih mandata i nakon izbora podrži pobjedničku stranu.

"On jednostavno nije ništa rekao protiv Dodika i protiv SNSD-a. On ima sukob s određenim ljudima, to su Srđan Amidžić i Igor Dodik, ali, ipak, ima i dalje ostavljenu nogu u vratima sa Miloradom Dodikom. Tu nema nikakve ideologije. Da je zaista opozicija, ne bi dobio toliki prostor na RTRS-u i u emisijama poput Teleringa", ocijenio je Vukanović.

Na pitanje šta ukoliko opozicija ponovo ne postigne dogovor i zakaže novi sastanak, Vukanović kaže da nema potrebu za dodatnim razgovorima.

"Mi smo rekli sve što smo imali. Posebno me ljuti priča o tome da neko nema saradnju sa SNSD-om, a istovremeno u brojnim opštinama imaju koalicije sa njima. Pozivam Jelenu Trivić da raskine koaliciju sa SNSD-om u Brodu, a Stanivukovića u Brodu, Kostajnici, Šipovu, Banjaluci, Ugljeviku, Sokocu i Palama",rekao je.

On tvrdi da pojedine opozicione stranke imaju snažan uticaj političkih struktura iz Beograda.

"Mislimo da na njih veliki uticaj imaju strukture moći iz Beograda koje stoje iza formiranja i finansiranja tih stranaka. Ni Stanivuković ni Trivićeva ne mogu objasniti porijeklo novca uloženog u njihove političke projekte", zaključio je Vukanović.