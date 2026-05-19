Urušavanje izazvalo saobraćajni haos: Hitna sanacija mosta u Gradišci danas ili najkasnije sutra

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je da će sanacija oštećene pješačke staze na mostu u Gradišci početi najkasnije sutra.

Gradiška Izvor: Milorad Malešević/Srna

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je da bi sanacija djelimično urušene pješačke staze na mostu preko rijeke Save u Gradišci mogla početi već danas, a najkasnije sutra.

Janković je pojasnio da nije riječ o oštećenju glavne konstrukcije mosta, već o urušavanju pješačke staze na pristupu mostu.

"Napominjem da se ne radi o oštećenju samog mosta, nego o oštećenju pješačke staze na pristupu ka mostu. Vidjećemo kako će danas da teče pregled same konstrukcije, da li ćemo pustiti neki saobraćaj u funkciju, ali sačekaćemo dok pregledamo i utvrdimo šta je uzrok samog otpadanja pješačke staze i ograde", rekao je Janković novinarima u Gradišci.

On je naveo da se ranije očekivalo otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci kako bi stari most mogao biti potpuno zatvoren radi sanacije.

"Nažalost, to se u nekoliko navrata odgađalo, pa nismo ni mi mogli da pristupimo tim radovima. Sad ćemo pristupiti radovima kad je ovako već stanje, bez odlaganja i hitno", rekao je Janković.

Dodao je da su prije petnaestak dana obavljeni pregledi konstrukcije mosta, te da se završava izvještaj koji bi trebalo da pokaže na koji način će biti izvršena sanacija.

"Nažalost, nismo mogli da pristupimo sanaciji mosta zbog prevelikog saobraćajnog opterećenja", istakao je Janković.

Govoreći o finansiranju održavanja mosta, Janković je rekao da su "Putevi Republike Srpske" zaduženi za održavanje, ali da se finansiranje vrši u skladu sa sporazumom između BiH i Hrvatske.

"Dakle, pola mosta do same matice treba da finansira Ministarstvo transporta i komunikacija. Na osnovu sporazuma iz 2023. i 2024. godine mi nismo do sada dobili ni jednu marku. Ali bez obzira na to, mi smo održavali most sredstvima koliko smo mogli", rekao je Janković.

Na mostu preko Save u Gradišci jutros oko jedan čas došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i zaštitne ograde, zbog čega je potpuno obustavljen prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, a zatvoren je i saobraćaj u Ulici vojvode Stepe ispod mosta, kao i u Vidovdanskoj ulici. Policija od noćas reguliše i preusmjerava saobraćaj.

