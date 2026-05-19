Adžić nakon urušavanja mosta: Gradiška je u kolapsu, hitno otvoriti novi prelaz

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić izjavio je da se grad nalazi u potpunom kolapsu nakon djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde na mostu preko Save kod graničnog prelaza.

Adžić je za RTRS rekao da je do havarije došlo oko jedan čas poslije ponoći, kada se urušila pješačka traka sa zaštitnom ogradom.

"Oko jedan čas poslije ponoći došlo je do nezgode i havarije na mostu. Pješačka traka sa ogradom je pala i sreća da niko nije bio tu", rekao je Adžić.

On je pohvalio brzu reakciju Policijske uprave Gradiška, navodeći da je policija na vrijeme zatvorila ugostiteljske objekte u blizini mosta, posebno zbog okupljanja maturanata povodom proslave mature.

"A imamo sada i proslave matura i maturanti su se okupljali, a policija je na vrijeme zatvorila kafiće u blizini mosta", naveo je Adžić.

Prema njegovim riječima, situacija u gradu je veoma teška, jer je potrebno hitno preusmjeriti veliki broj teretnih vozila.

"Imamo 200 kamiona koje sada treba preusmjeriti", izjavio je Adžić.

On je apelovao na međunarodnu zajednicu da hitno omogući otvaranje novog mosta i novog graničnog prelaza u Gradišci.

"Novi most ima sve dozvole. I sad svi mi, građani i privrednici zavisimo od jednog čovjeka. To nema nigdje u svijetu", istakao je Adžić.

Dodao je da je otvaranje novog prelaza sada neophodno kako Gradiška ne bi ostala potpuno saobraćajno odsječena.

"Blokirani smo, postali smo slijepo crijevo. Ovo je tipična BiH. I međunarodna zajednica da reaguje, ako joj je stalo do razvoja", rekao je Adžić.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci jutros oko jedan čas došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i zaštitne ograde, zbog čega je prekogranični saobraćaj potpuno obustavljen za sve kategorije vozila i pješake.

U incidentu nije bilo povrijeđenih, a zatvoren je i saobraćaj u Ulici vojvode Stepe ispod mosta, kao i u Vidovdanskoj ulici. Vozačima je preporučeno da koriste alternativne granične prelaze.