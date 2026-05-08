Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv člana UIO: Ispituju se navodi o blokadi graničnog prelaza Gradiška

Autor D.V. Izvor SRNA
0

Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora UIO BiH Zijada Krnjića, nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske, zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška, potvrđeno je Srni.

Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv Zijada Krnjića Izvor: Integral inženjering

"Zaprimljena je prijava u skladu sa standardnom procedurom, formiran je predmet i dat u rad postupajućem tužiocu radi provjere osnovanosti navoda iz prijave", saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Privredna komora Republike Srpske podnijela je krivičnu prijavu zbog sumnje da je Krnjić, kao član Upravnog odbora UIO BiH, kroz glasanje protiv izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, blokirao neophodne procedure za puštanje u rad novog graničnog prelaza na mostu u Gradišci.

U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu.

Iz Privredne komore Republike Srpske ranije su istakli da iz ranijih javnih istupa proizilazi da je Krnjić bio svjestan mogućih posljedica, ali da je ipak nastavio sa istim stavom u odlučivanju.

