logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zastoji na prelazu Gradiška: Očekuju se još veće gužve, putnici iznenađeni čekanjem

Autor Dušan Volaš Izvor Nezavisne
0

Na prelazak granice u Gradišci danas se čeka minimalno jedan sat.

Zastoji na prelazu Gradiška: Očekuju se još veće gužve, putnici iznenađeni čekanjem Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Kako dan odmiče, sudeći na osnovu kolone koja se povećava na ulasku u Hrvatsku, to vrijeme biće sve duže. Iz drugog pravca, na ulazak u BiH čekanje je minimalno.

Putnici kažu da su iznenađeni dugim čekanjem jer danas, na katolički Uskrs, vjerovali su da više putnika iz evropskih zemalja praznuje nego putuje.

Ipak, mnogo veća gužva u Gradišci očekuje se sutra (6.aprila) i u utorak (07. aprila), kada se većina Katolika koji praznike provode u BiH, vraća u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku i druge zemlje, pišu "Nezavisne novine".

Valja podsjetiti da je Zijad Krnjić, ekspert ispred Vlade FBiH u Upravnom odboru (UO) Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, već nekoliko puta je oborio pravilnik neophodan za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška.

Dakle, otvaranje novog graničnog prelaza nije ni vidiku, a ispaštaju prevoznici ali i građani jer svakodnevno trpe ogromne gužve.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradiška granični prelaz gužva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ