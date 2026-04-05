Zastoji na prelazu Gradiška: Očekuju se još veće gužve, putnici iznenađeni čekanjem

Na prelazak granice u Gradišci danas se čeka minimalno jedan sat.

Kako dan odmiče, sudeći na osnovu kolone koja se povećava na ulasku u Hrvatsku, to vrijeme biće sve duže. Iz drugog pravca, na ulazak u BiH čekanje je minimalno.

Putnici kažu da su iznenađeni dugim čekanjem jer danas, na katolički Uskrs, vjerovali su da više putnika iz evropskih zemalja praznuje nego putuje.

Ipak, mnogo veća gužva u Gradišci očekuje se sutra (6.aprila) i u utorak (07. aprila), kada se većina Katolika koji praznike provode u BiH, vraća u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku i druge zemlje, pišu "Nezavisne novine".

Valja podsjetiti da je Zijad Krnjić, ekspert ispred Vlade FBiH u Upravnom odboru (UO) Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, već nekoliko puta je oborio pravilnik neophodan za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška.

Dakle, otvaranje novog graničnog prelaza nije ni vidiku, a ispaštaju prevoznici ali i građani jer svakodnevno trpe ogromne gužve.