Preminuo Predrag Koraksić Koraks

Čuveni karikaturista i jedan od osnivača NUNS-a, Predrag Koraksić Koraks, preminuo je danas u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Karikaturista i jedan od osnivača NUNS-a Predrag Koraksić Koraks preminuo je danas u 92. godini, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

Tokom karijere imao je više od 40 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i bio dobitnik brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, uključujući francuski orden Legije časti.

Zbog svog doprinosa profesiji, NUNS mu je 2021. godine, povodom njegovog 88. rođendana, dodijelio status počasnog člana.