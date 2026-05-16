Vučić: Tijelo Aleksandra Nešovića nije pronađeno, potraga u toku

Tijelo Aleksandra Nešovića nije pronađeno, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da tijelo osobe za koju se sumnja da je ubijena još nije pronađeno, uprkos pojedinim medijskim navodima, te naglasio da istraga pokazuje da je došlo do pucnjave i pokušaja prikrivanja tragova.

Vučić je naveo da su istražioci na terenu pronašli tragove krvi i druge materijalne dokaze, ističući da savremene forenzičke metode omogućavaju otkrivanje i nakon pokušaja uklanjanja tragova.

„Znamo da je došlo do upucavanja, jer smo za to našli tragove. Neki ljudi misle da mogu da operu tragove i da se ništa neće vidjeti, ali tehnologija je napredovala i ništa nisu uspjeli da sakriju“, rekao je Vučić.

On je apelovao na medije da ne objavljuju neprovjerene informacije o pronalasku tijela, naglasivši da potraga i dalje traje, objavili su mediji u Srbiji.

„Mislimo da znamo rejon gdje je tijelo moglo biti ostavljeno, ali riječ je o ogromnom prostoru i veliki broj ljudi je angažovan na terenu“, dodao je Vučić.

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da policija od trenutka saznanja o događaju u restoranu na Senjaku sprovodi intenzivnu istragu po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema njegovim riječima, prikupljaju se dokazi sa više lokacija, a sumnja se da je počinjeno više teških krivičnih djela. U istrazi učestvuje više od 200 pripadnika Uprave kriminalističke policije, dok su jutros uključene i ekipe Specijalne antiterorističke jedinice koje pretražuju okolinu Beograda.

Vasiljević je naveo da je do sada zadržano deset osoba, među kojima su i četiri policijska službenika, te poručio da u ovom slučaju „zaštićenih neće biti“.

Podsjetimo, od utorka, 12. maja, kada je Aleksandar Nešović Baja posljednji put viđen u poznatom restoranu na Senjaku, uhapšeno je ukupno deset osoba, među kojima su i vlasnik restorana, konobar, tri policajca, ali i, sada već bivši, načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Tokom uviđaja u lokalu policija je otkrila tragove krvi i dvije čaure kalibra devet milimetara. Ubrzo nakon toga, policija je po nalogu tužilaštva uhapsila Sašu V. i njegovog prijatelja Maria S. zbog sumnje za pokušaj teškog ubistva. U sklopu istrage privedeni su i supruga prvoosumnjičenog, koja je navodno donijela pištolj iz "šteka", kao i vlasnik restorana, konobar i trojica aktivnih policajaca koji se terete za neprijavljivanje krivičnog djela i pomoć učiniocu nakon izvršenog zločina.

