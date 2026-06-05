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"Јedna soba je gorjela, a ostali dio kuće je bio zadimljen": Požar na Laušu gasilo devet vatrogasaca sa dva vozila

"Јedna soba je gorjela, a ostali dio kuće je bio zadimljen": Požar na Laušu gasilo devet vatrogasaca sa dva vozila

Autor Dušan Volaš
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Požar u banjalučkom naselju Lauš, u kome je stradalo jedno dijete, gasilo je devet vatrogasaca sa dva vozila, potvrdio je Miroslav Malinić, komandant Vatrogasne brigade Banjaluka.

Požar na Laušu gasilo devet vatrogasaca sa dva vozila Izvor: RTRS printscreen

"Intervencija je trajala oko sat vremena. Vatra je ugašena u 11.23 časa. Prijavu smo zaprimili u 10.23. Naši vatrogasci su na lokaciju stigli u 10.28. Јedno lice je smrtno stradalo", rekao je Malinić.

Kaže da su na licu mjesta zatekli požar u razvijenoj fazi.

"Јedna soba je gorjela, a ostali dio kuće je bio zadimljen. Na terasi smo zatekli jedno beživotno tijelo male bebe i tri osobe smo evakuisali sa balkona. Požar nije bio velikog intenziteta, ali smo zatekli beživotno tijelo. Svi koje smo zatekli na balkonu bili su vidno potreseni", rekao Malinić za RTRS.

Podsjećamo, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka pokrenulo je istragu i naložilo obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok tragičnog požara u Karađorđevoj ulici .

Iz UKC RS ranije danas je saopšteno da je dijete povrijeđeno u požaru hospitalizovano u Odjeljenju intenzivne terapije Klinike za dječije bolesti i sve dalje prognoze su preuranjene.

"Pacijent je bio izložen udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen-monoksida i vrelog vazduha. Primjenjuju se sve terapijske procedure, ali su sve dalje prognoze preuranjene", navodi se u saopštenju UKC-a.

U saopštenju se dodaje da su tri pacijenta povrijeđena u požaru u banjalučkom naselju Lauš hospitalizovana u Dnevnoj bolnici Urgentnog centra i da su za sada stabilno, van životne opasnosti.

Iz Policijske uprave Banjaluka prethodno je saopšteno da je jedno dijete smrtno stradalo, dok je drugo teže povrijeđeno u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Banjaluci.

Policijskoj upravi Banjaluka u 10.30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Banjaluci došlo do požara, nakon čega su policajci izašli na teren.

O ovom tragičnom događaju obaviješten je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi

požar Lauš Banjaluka

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