UKC o požaru na Laušu: Tri osobe hospitalizovane u Dnevnoj bolnici, opservacije u toku

Dijete povrijeđeno u požaru koji je danas izbio u Banjaluci hospitalizovano je u Odjeljenju intenzivne terapije Klinike za dječije bolesti i sve dalje prognoze su preuranjene, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

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"Pacijent je bio izložen udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen-monoksida i vrelog vazduha. Primjenjuju se sve terapijske procedure, ali su sve dalje prognoze preuranjene", navodi se u saopštenju UKC-a.

U saopštenju se dodaje da su tri pacijenta povrijeđena u požaru u banjalučkom naselju Lauš hospitalizovana u Dnevnoj bolnici Urgentnog centra i da su za sada stabilno, van životne opasnosti.

Iz Policijske uprave Banjaluka ranije je saopšteno da je jedno dijete smrtno stradalo, dok je drugo teže povrijeđeno u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u Banjaluci.

Policijskoj upravi Banjaluka u 10.30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Banjaluci došlo do požara, nakon čega su policajci izašli na teren.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade grada Banjaluka su lokalizovali požar.

O ovom nemilom događaju obaviješten je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.