Svijet bruji o novom snimku na kom Tramp spava: Trudnica iza njega postala hit zbog nevjerovatne teorije

Dok je Tramp na sastanku naizgled spavao, prava zvijezda postala je trudnica iza njega. Mreže je zapalila bizarna teorija da ona na stomaku zapravo krije šoker kojim budi predsjednika.

Izvor: X/@Gr8CanadianFree

"Sleepy Joe" je ipak postao "Sleepy Don". Američki predsjednik Donald Tramp sjedi u ponedjeljak na sastanku u Ovalnom kabinetu, koji se prenosi uživo. Pored njega je ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi, a s druge strane mlada žena, dosad ne toliko poznata javnosti. Ona drži ruku na stomaku, klima glavom i smješka se. A Tramp? Pa Tramp, čini se, odmara oči.

Milioni korisnika društvenih mreža pogledali su sada već viralni video u kojem Tramp izgleda kao da spava za svojim stolom, dok potpisuje ključnu naredbu o saveznim preporukama za vakcinaciju djece. Osim što Tramp spava, žena koja je stajala iza njega postala je još komentarisanija od cijele bizarne situacije.

Ona je Džejmi Li Frenklin, ima 27 godina i osnivačica je i izvršna direktorka konzervativnog medijskog i lajfstajl brenda The Conservateur. Ubrzo nakon što je predsjednik potpisao naredbu, Frenklin je u objavi na mreži Iks (X) izjavila da joj je čast što se "pridružila predsjedniku Trampu u Ovalnom kabinetu".

She’s called “The Zapper”

Presses zapper on her stomach and it zaps Sleepy Don awakepic.twitter.com/EipskQ0N8N — Leonardo_DeLorian™_Call me D (@Gr8CanadianFree)August 11, 2026

Bizarna teorija

Postala je viralna zato što je mazila svoj stomak dok je predsjednik odlutao mislima na stolici. Na Iksu se, naime, stvorila bizarna teorija – ona je takozvana "zaperka" (osoba sa tizerom/šokerom), odnosno ima šoker na stomaku koji dotakne, pa to probudi Trampa kad on zaspi u javnosti. "Tramp ima osobu za sve!", pisali su korisnici.

Frenklin je bila zatečena ovim teorijama zavjere, toliko da je i sama reagovala na svom profilu. Odgovorila je na jednu od takvih objava: "Samo sam trudna, čudaci", napisala je uz emotikon smijeha.

A i Bijela kuća je demantovala da Trampove zatvorene oči tokom javnih nastupa ukazuju na to da tone u san ili ima zdravstvenih problema. Predsjednik je u nekoliko navrata rekao da ponekad zatvara oči jer ga to opušta i negirao je da zapravo spava tokom sastanaka, piše The Mirror.

Ko je Džejmi Li Frenklin?

Nije dugo trebalo da se otkrije ko je viralna žena sa snimka. Frenklin je bivša službenica Trampove administracije iz Sjeverne Karoline, piše Newsweek. Uz to je konzervativna medijska ličnost, komentatorka i voditeljka podkasta "Sincerely American". Služila je kao koordinatorka koalicija za Trampovu predsjedničku kampanju 2020. godine, a bila je i direktorka dopisništva za Bijelu kuću.

Njena organizacija, The Conservateur, koju je pokrenula kao studentkinja 2019. godine, opisuje se kao medijski i lajfstajl brend koji djeluje na spoju politike, kulture, vjere, mode, ljepote i ženstvenosti. Proizvodi originalne izvještaje i komentare namijenjene prvenstveno mladim konzervativnim hrišćankama. Frenklin je diplomirala na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju 2020. godine.

U svojoj već bogatoj karijeri radila je i na Fox News-u kao pomoćna urednica, te administrativna i produkcijska asistentkinja. Danas tamo često dolazi kao gošća. Podkast je pokrenula prošle godine sa Kamrin Kinsi, koju je upoznala kada su zajedno radile 2020. godine. Podkast pokriva politiku, pop-kulturu, društvene mreže, modu i ljepotu iz konzervativne perspektive.

Frenklin je takođe učestvovala u javnim raspravama o konzervativnoj politici i mlađim biračima, uključujući panel Aspen Ideas festivala 2025. pod nazivom "Kako je TikTok promijenio glasanje".