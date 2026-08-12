Vrelo ljeto se nastavlja: Temperatura do 38 stepeni, u Hercegovini jaka bura

U svim dijelovima BiH danas će biti pretežno sunčano i vruće, uz prolaznu oblačnost.

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Poslije podne od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti, iz koje se samo ponegdje može javiti po koja kap ili slaba kiša, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom jutra i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini će duvati umjerena i jaka bura.

Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 35, na jugu do 38, u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusovih.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH bilo pretežno vedro.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, uz izuzetak dionica na kojima se izvode radovi, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Zbog visokih dnevnih temperatur, AMS poziva vozače da pažljivo planiraju duža putovanja i poštuju saobraćajne propise.

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog privremenog izmještanja dijela trase dijela magistralnog puta Kozarac-Lamovita doći će do izmjene režima saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu dionica Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za čvorište "Omarska", kao i na putu Podromanija-Sumbulovac radi izgradnje treće trake na navedenoj dionici.

Na dionici Mahovljani-Glamočani na auto-putu Gradiška-Banjaluka doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova, zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča Zbog izvođenja radova na izgradnji auto-puta.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Vršani-Bijeljina zbog radova na proširenju mosta. Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim odvijanje saobraćaja.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, u rejonu Balatuna i Trnjaka. Odvijanje saobraćaja biće usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova biće povremenih obustava saobraćaja, od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i proširenja kolovozne trake.

U FBiH zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put.

Na dijelu auto-puta Sarajevo zapad - Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Naizmjenično, jednom trakom, saobraća se na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, u Podmilačju, gdje su u toku neophodni radovi.

Zbog rekonstrukcije regionalng puta Stara Bila–Gluha Bukovica, dionica Han Bila-Pode, danas će od 9.00 do 14.00 časova biti obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima.