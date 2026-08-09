Meteorolozi najavljuju novi toplotni talas i nastavak suše, padavine i dalje na čekanju

BiH i region nalaze se pred novim, snažnim toplotnim talasom koji će donijeti seriju izuzetno vrelih dana i nastavak dugotrajne suše, upozoravaju nadležne službe i meteorolozi.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na nastavak vrlo toplog vremena do 18. avgusta 2026. godine. Prema prognozama, maksimalne temperature vazduha kretaće se uglavnom od 33 do 40, dok će u višim predjelima iznositi oko 28 stepeni.

Prema podacima servisa "BH meteo", glavnina novog toplotnog talasa zahvatiće zapad i srednji dio Evrope, kao i naše krajeve. Najviše temperature očekuju se na početku i kraju sedmice. Sredinom sedmice, tačnije od 12. do 14. avgusta, usljed sjevernog strujanja i premještanja svježije vazdušne mase ka istoku kontinenta, doći će do manjeg pada temperature i pojave bure.

Ipak, iz meteorološke službe upozoravaju da će bura dodatno pojačati rizik od izbijanja i širenja požara, te dodatno pogoršati ionako tešku hidrologiju i sušu, naročito u Hercegovini. Značajnije padavine se ne očekuju do daljeg, a eventualna rijetka pojava pljuskova neće bitnije narušiti utisak dominantnog ljetnog vremena.

Zbog ovakvih vremenskih prilika, ovaj avgust bi mogao da se svrsta među najtoplije mjesece od početka mjerenja širom Evrope. Blagi pad temperature i stabilnija promjena vremena naziru se tek iza 17. avgusta, ali meteorolozi naglašavaju da je riječ o dalekom terminu, te pozivaju građane na oprez uz napomenu da nas do tada očekuje još mnogo vrućih i sušnih dana.

Prema prognozama i sutra će biti sunčano i vruće. Minimalna temperatura vazduha biće od 12 do 18, a maksimalna od 33 do 39 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.