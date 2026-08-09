Tragedija u Potkozarju: Banjalučanin (23) poginuo u slijetanju automobila sa puta, suvozač povrijeđen

Dvadesettrogodišnji mladić N.Š. iz Banjaluke poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko 00.25 časova, na lokalnom putu u Potkozarju, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U nesreći je učestvovalo putničko vozilo "suzuki", kojim je upravljao nastradali mladić, a usljed slijetanja automobila sa kolovoza teške tjelesne povrede zadobio je suvozač M.N. (20) iz Banjaluke. Povrijeđenom je odmah pružena ljekarska pomoć, nakon čega je zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, uz asistenciju policijskih službenika Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka.

Dežurni tužilac naložio je preduzimanje svih neophodnih istražnih radnji i mjera u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće, kao i obdukciju tijela stradalog mladića, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.