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Teška nesreća kod Tomislavgrada: Povrijeđene četiri osobe, među njima i dijete

Teška nesreća kod Tomislavgrada: Povrijeđene četiri osobe, među njima i dijete

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Četiri lica, među kojima je i dijete rođeno prošle godine, teško su povrijeđena u sudaru putničkog vozila i teretnjaka u mjestu Mokronoge kod Tomislavgrada.

nesreća kod Tomislavgrada Izvor: Fena/Alma Zukanović

Troje povrijeđenih prevezeno je na liječenje u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar, dok je jedno lice zadržano u Županijskoj bolnici Livno, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Livanjskog kantona.

U nezgodi, koja se dogodila jutros oko 7.20 časova, učestvovali su automobil "pežo" i teretnjak "reno".

"Pežoom" je upravljalo sedamdesetpetogodišnje lice iz Sarajeva, a u vozilu su se nalazila još tri putnika iz ovog grada starosti 70 i 41 godinu, te dijete.

Teretnjakom je upravljalo pedesetdvogodišnje lice iz Posušja, koje u nezgodi nije povrijeđeno, prenose federalni mediji.

Na oba vozila pričinjena je veća materijalna šteta.

Policija je izvršila uviđaj i nastavlja rad na utvrđivanju okolnosti ovog udesa, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac. 

(Srna)

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Tagovi

saobraćajna nesreća tomislavgrad

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