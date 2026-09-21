Novi trend u evropskoj državi: Vozači sipaju ulje uljane repice u dizelaše zbog preskupog goriva (VIDEO)

Uslijed rekordnog rasta cijena goriva na benzinskim pumpama širom Francuske, gdje dizel redovno prelazi granicu od dva evra, pojedini vlasnici automobila okrenuli su se nesvakidašnjoj metodi uštede – sipanju običnog jestivog ulja od uljane repice direktno u rezervoare.

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Kako prenose francuski mediji, vozači ističu da na ovaj način uspijevaju da uštede oko 70 centi po litru u odnosu na standardni dizel, što značajno rasterećuje njihov kućni budžet.

"Zarađujem 70 centi po litru. Osjećaj u vožnji je kao da pravimo pomfrit", našalio se jedan od anketiranih automobilista, aludirajući na specifičan miris koji se širi iz izduvnog sistema.

⛽️INFO | À plus de 2,20 € le gazole, certains Français passent… à l’huile de colza



Face à la flambée des prix à la pompe, certains automobilistes choisissent l’huile de colza pour continuer à rouler moins cher, malgré les restrictions qui encadrent son utilisation comme…pic.twitter.com/nzu7gwaH4u — Focus (@FocusMedia_Fr)September 9, 2026

Iako dizel motori u određenim konfiguracijama tehnički mogu da funkcionišu na biljna ulja – što se već koristi u industrijskoj proizvodnji biodizela – stručnjaci oštro upozoravaju da pretvaranje automobila u "fritezu na točkovima" nosi ogromne rizike.

Ulje uljane repice iz samoposluge je znatno gušće i viskoznije od dizela. Dok stariji dizel motori sa jednostavnijim sistemima ubrizgavanja mogu donekle da tolerišu ovo gorivo, kod novijih vozila situacija je kritična.

Loše raspršivanje goriva dovodi do neefikasnog sagorijevanja, stvaranja naslaga čađi i teških oštećenja skupog sistema ubrizgavanja. Dodatni problem predstavljaju niske temperature, jer se biljno ulje na hladnoći dodatno zgušnjava.

Mehaničari napominju da nekoliko desetina evra uštede na punjenju rezervoara može rezultirati astronomskim računima za popravku motora.

Pored tehničkih opasnosti, francuski mediji naglašavaju da je ova praksa i zakonski kažnjiva. Korišćenje sirovog jestivog ulja kao direktne zamjene za dizel u putničkim automobilima nije dozvoljeno na javnim putevima u Francuskoj. Sva goriva moraju da prođu stroge procese homologacije i podliježu specifičnim poreskim regulativama, zbog čega vozači koji koriste ulje iz prodavnice rizikuju visoke novčane kazne.