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Pravosnažna presuda: Erdžanu Buljubašiću 10 godina zatvora za ubistvo u Tuzli

Pravosnažna presuda: Erdžanu Buljubašiću 10 godina zatvora za ubistvo u Tuzli

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je Erdžan Buljubašić osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora zbog ubistva u naselju Stupine i posjedovanja droge.

Erdžanu Buljubašiću 10 godina zatvora za ubistvo u Tuzli Izvor: Shutterstock

Ovom presudom, koja je pravosnažna, optuženi je proglašen krivim za ubistvo muškarca S.S. 22. februara 2025. godine.

Osuđeni je muškarca ubo nožem, a potom ga umotao u deku i ostavio u stubištu zgrade, pa pokušao da očisti i sakrije tragove krvi.

S.S. je preminuo u stubištu zgrade jer je iskrvario zbog povrede butne arterije. 

(Srna)

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Tagovi

presuda ubistvo Tuzla

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