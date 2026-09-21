Pravosnažna presuda: Erdžanu Buljubašiću 10 godina zatvora za ubistvo u Tuzli

Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je Erdžan Buljubašić osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora zbog ubistva u naselju Stupine i posjedovanja droge.

Izvor: Shutterstock

Ovom presudom, koja je pravosnažna, optuženi je proglašen krivim za ubistvo muškarca S.S. 22. februara 2025. godine.

Osuđeni je muškarca ubo nožem, a potom ga umotao u deku i ostavio u stubištu zgrade, pa pokušao da očisti i sakrije tragove krvi.

S.S. je preminuo u stubištu zgrade jer je iskrvario zbog povrede butne arterije.

(Srna)