Otvorena još jedna etaža garaže UKC Republike Srpske: Na raspolaganju novih 550 parking mjesta

Nakon višegodišnjeg čekanja, danas je otvorena još jedna etaža garaže Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, sa 550 parking mjesta.

Izvor: Screenshot/UKC RS

V. d. direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot istakao je da je završetak i otvaranje prve etaže važan korak u unapređenju uslova za pacijente, zaposlene i sve građane koji dolaze u ovu zdravstvenu ustanovu.

"Poslije godina čekanja, projekat garaže UKC Republike Srpske uspješno je nastavljen. Završena je -1 etaža sa 550 parking mjesta, koja se od danas stavlja na raspolaganje radnicima i pacijentima", rekao je Šobota.

On je naglasio da će novi parking kapaciteti olakšati svakodnevno funkcionisanje UKC-a i omogućiti veći komfor pacijentima i zaposlenima.

"Ovo je važan korak ka lakšem funkcionisanju UKC-a, većem komforu pacijenata i boljim uslovima za sve koji dolaze u našu ustanovu", naveo je Šobot.

Prema njegovim riječima, radovi će biti nastavljeni i na ostalim etažama garaže, čime će u narednom periodu biti otvorena nova parking mjesta.

"Uskoro nastavljamo sa otvaranjem novih garažnih mjesta na ostalim etažama. Ovo je samo jedan u nizu projekata UKC-a Republike Srpske", poručio je Šobot.

(Mondo)