"Podrška i olakšica za radnike ustanove": Šobot najavio izgradnju vrtića pored UKC-a

U neposrednoj blizini Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske planirana je izgradnja savremenog vrtića i predškolske ustanove kapaciteta gotovo 400 djece.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC RS, Nikola Šobot, istakao je da je riječ o izuzetno značajnom projektu koji je u potpunosti usmjeren na podršku zaposlenima u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

"Svjesni smo da su organizacija svakodnevnog života, odlazak na posao, briga o djeci i vrijeme provedeno s porodicom veliki izazov za brojne vrijedne radnike Univerzitetskog kliničkog centra. Zato je plan da vrtić prvenstveno bude namijenjen djeci naših zaposlenih, čime ćemo im omogućiti jednostavniju organizaciju svakodnevnih obaveza, lakše planiranje odlaska i dolaska na posao, kao i uštedu vremena koje danas provode u putovanju", poručio je Šobot.

Prema njegovim riječima, cilj uprave jeste da radnicima omogući više kvalitetnog i slobodnog vremena sa njihovim porodicama.

Šobot je naglasio da je briga o zaposlenima i stvaranje boljih uslova za usklađivanje profesionalnog i privatnog života ključan segment razvoja ustanove kakva je UKC Republike Srpske.

(Mondo)