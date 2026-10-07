Mladić od 17 godina poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći: U sudaru još tri osobe povrijeđene

Jedna osoba je smrtno stradala, dok su tri povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu u mjestu Višća kod Živinica.

Izvor: Shutterstock

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 22:15 sati, a u njoj je učestvovao "seat" kojim je upravljao E.O. (2007), potvrđeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Kako je saopšteno iz kantonalne policije, u nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 17-godišnji saputnik, a njegovu smrt konstatovao je dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice.

"Još jedan saputnik, rođen 2006. godine, zadobio je teške tjelesne povrede te je nakon ukazane pomoći zbrinut u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla. Vozač E.O. i treći saputnik, rođen 2002. godine, zadobili su lake tjelesne povrede", navedeno je iz kantonalne policije.

Uviđajem na mjestu nesreće rukovodio je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđajne i druge potrebne radnje obavili policijski službenici Policijske stanice Živinice i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice.

Po nalogu kantonalnog tužioca policija nastavlja rad na dokumentovanju svih okolnosti ove teške saobraćajne nesreće.

(Mondo)