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Sudar dva kamiona i automobila: Jedna osoba teško povrijeđena u Crkvini

Sudar dva kamiona i automobila: Jedna osoba teško povrijeđena u Crkvini

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Jedna osoba teško je povrijeđena u sudaru dva kamiona i automobila koji se jutros dogodio na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina, saopšteno je iz bijeljinske Policijske uprave.

Jedna osoba teško povrijeđena u sudaru tri vozila Crkvini Izvor: Mondo - Slaven Petković

Teško je povrijeđena osoba čiji su inicijali V.Č, koje je bilo suvozač u automobilu "audi" kojim je upravljao J.K.

U saobraćajnoj nesreći učestvvali su i teretno vozilo "mercedes" koje je vozio D.V. i teretno vozilo "man" sa priključnim vozilom kojim je upravljao S.D.

Saobraćajna nesreća dogodila se u 5.40 časova, a do 8.40 časova trajala je obustava saobraćaja tokom uviđaja.

(Mondo)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Šamac

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