Princ Filip Karađorđević primio je u Kraljevskom dvoru predstavnike Studentskog pokreta i čestitao im pobjedu na parlamentarnim izborima.

Izvor: Instagram/princfilipodsrbije

Filip Karađorđević ugostio je predstavnike Studentskog pokreta iz različitih univerzitetskih centara Srbije u Kraljevskom dvoru na Dedinju i čestitao pobedu Studentske liste na parlamentarnim izborima.

"Zajedno sa svojim ocem, prestolonasljednikom Aleksandrom, i suprugom, princezom Danicom, imao sam čast da ugostim predstavnike Studentskog pokreta iz različitih univerzitetskih centara Srbije i čestitam im na izvanrednoj pobjedi Studentskog pokreta i Studentske liste na parlamentarnim izborima", napisao je on.

"Duboko poštujem hrabrost, istrajnost i mudrost koju su pokazali tokom protekle dvije godine. Uprkos ogromnim iskušenjima, ostali su dosljedni borbi za pravdu, dostojanstvo i vladavinu prava, a njihov podvig odjeknuo je daleko izvan granica naše zemlje", poručio je.

Kraljevski dvor, kao simbol državnog kontinuiteta i tradicije, sa ponosom je otvorio vrata mladim ljudima spremnim da preuzmu odgovornost za budućnost Srbije.

"Vjerujem u Srbiju u kojoj će se poštovati institucije, negovati sloboda i pravednost, a znanje, čestitost i služba otadžbini biti najviša vrijednost, za našu djecu i generacije koje dolaze", zaključio je Filip Karađorđević.