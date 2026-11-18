Aleksandar Čupić obratio se ispred "Studentske liste" nakon druge sjednice novog saziva Narodne skupštine.

Izvor: Youtube/BELI BOMBARDER

Nakon završene druge sjednice Prvog zasjedanja novog saziva Narodne skupštine javnosti se obratio Aleksandar Čupić sa "Studentske liste". Ni danas nismo dobili predsjednika i potpredsjednike parlamenta, zasjedanje su obilježile burne rasprave i brojne optužbe dva poslanička kluba o čemu je govorio i Aleksandar Čupić, kandidat "Studentske liste" za predsjednika Skupštine Srbije.

"Danas smo opet imali, ne bih rekao opstrukciju, ali veliki broj povrede poslanika - lične uvrede, klevete i praksa je pokazala da se ne reaguje. Svima je u interesu da se to što prije završi, ali ovo ovako ne ide.

Aleksandar Vučić je govorio za dva dana skoro pet sati ukupno, a toliko je predviđeno za jednu raspravu. Meni djeluje kao da se oni nisu pomirili sa realnošću, ali tome dolazi kraj.

Takvoj praksi dolazi kraj ako ja budem u prilici da predsjedavam. Sad, imam nešto što je malo više lično, moj lični utisak je da, ako želite da unesete mir u neki dom, kao ovaj Dom Narodne skupštine, morate lični mir da imate", započeo je Čupić.

Potom je govorio o optužbama na svoj račun u parlamentu. Najavio je podnošenje izvještaja o svojoj imovini Agenciji za sprečavanje korupcije.

"I morate ga sačuvati po svaku cijenu. I ja sam zadovoljan što danas nisam izgubio svoj mir, jer da jesam, i danas i juče, ja ne bih bio čovjek za to mjesto.

To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče moje profesionalne karijere i mog rada van mojih nastavnih aktivnosti, osim što sam jako ponosan što sam sve u svom životu svojim radom postigao, ja ću, naravno, po zakonu podnijeti izvještaj o svojoj imovini Agenciji za sprečavanje korupcije i dati priliku svima koji su danas spekulisali, klevetali, da mi se izvine.

To nije toliko važno, jer njihov politički rizik, kad iznose neistine, nije toliko velik, jer je kredibilitet mali. Ali svejedno, mnogo je veći rizik to što su oni radili ova dva dana, jer će razlika koja će nastati onog trenutka kad mi budemo počeli da upravljamo tim procesom, dakle procesom zasjedanja i vođenja te skupštine, biti veća. E, to već jeste veliki rizik, ali to je njihov politički rizik", dodao je on.