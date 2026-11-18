Osam učenika povrijeđeno je u stampedu u srednjoj školi blizu Pariza nakon što je jedan đak aktivirao pirotehničko sredstvo. Eksplozija je izazvala opštu paniku, a nastava je prekinuta.

Izvor: Victoria Valdivia / AFP / Profimedia

Osam učenika povrijeđeno je danas nakon što je u srednjoj školi Santos-Dimon u Sen Klouu, u departmanu O de Sen, nedaleko od Pariza, aktivirano pirotehničko sredstvo, prenosi BFMTV.

Prema informacijama iz istrage, jedan učenik je nešto prije 11 časova izašao iz toaleta sa pirotehničkim sredstvom, koje je potom aktivirao u prostoriji za odmor i usmjerio prema drugim učenicima.

Eksplozija je izazvala paniku i stampedo, tokom kojeg su pojedini učenici pokušali da napuste školu razbijajući vrata i prozore.

Dvoje povrijeđenih učenika prevezeno je u bolnicu sa lakšim povredama, dok je još šestoro zbrinuto na licu mjesta, uglavnom zbog posjekotina od razbijenog stakla i zujanja u ušima.

Direktor škole odlučio je da obustavi nastavu do kraja dana, a najavio je i podnošenje prijave policiji, piše Tačno.