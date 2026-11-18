Zbog dugotrajne suše i sve ozbiljnije nestašice vode povezane sa fenomenom El Ninjo, vlasti Fidžija proglasile su vanredno stanje na teritoriji cijele zemlje.

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Fidži je proglasio vanredno stanje na nacionalnom nivou zbog dugotrajnog sušnog perioda i pogoršanja nestašice vode, povezanih sa vremenskim uslovima koje izaziva fenomen El Ninjo, prenijela je agencija Tačno.

Premijer Fidžija Sitiveni Rabuka izjavio je danas da je vlada odobrila proglašenje vanrednog stanja, na preporuku Nacionalnog savjeta za upravljanje rizicima od katastrofa, nakon što je procjenama potvrđeno da su dostignuti krizni pragovi predviđeni Nacionalnim planom za pripremljenost i reagovanje na El Ninjo, prenosi Sinhua.

On je naveo da je vlada izdvojila 20 miliona fidžijskih dolara, odnosno oko 8,9 miliona američkih dolara, za jačanje hitne pomoći i podršku ugroženim zajednicama.

Neposredni prioriteti vlade su obezbjeđivanje pristupa bezbjednoj vodi za piće, pojačana hitna isporuka vode, zaštita javnog zdravlja i sanitarnih uslova, kao i podrška poljoprivrednicima i njihovim izvorima prihoda.

Posebna pažnja biće posvećena udaljenim zajednicama i ostrvskim područjima, kao i ugroženim kategorijama stanovništva koje imaju poteškoće u pristupu vodi i osnovnim uslugama.

U okviru mjera podrške, Ministarstvo za žene, djecu i socijalnu zaštitu povećalo je mjesečni dodatak za prevoz u okviru programa pomoći u transportu, kako bi korisnicima olakšalo suočavanje sa povećanim troškovima usljed posljedica fenomena El Ninjo.

Rabuka je rekao da je tokom proteklog mjeseca ugroženim ostrvskim zajednicama isporučeno više od dva miliona litara vode za hitne potrebe, dok je fidžijska uprava za vodosnabdjevanje obezbijedila dodatne količine vode za stanovništvo na glavnom ostrvu.

U međuvremenu, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i industrije šećera pokrenulo je šest inicijativa za pomoć poljoprivrednicima koji se suočavaju sa posljedicama dugotrajne suše.

Mjere obuhvataju hitno obezbjeđivanje vode i sistema za navodnjavanje, stočne hrane, sjemena i sadnog materijala otpornog na klimatske promjene, zaštitu proizvodnje šećerne trske od suše, jačanje prehrambene sigurnosti domaćinstava i lokalnih zajednica, kao i primjenu održivih poljoprivrednih praksi.

(Mondo.rs)