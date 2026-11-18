Povodom ovogodišnjeg „Crnog petka“, koji se u Bosni i Hercegovini sve češće pretvara u jednomjesečnu kampanju sniženja, Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH upozorila je građane na lažne popuste, internet prevare i neplanirano trošenje novca.

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Iz Institucije navode da, iako novembarska sniženja mogu biti prilika za povoljniju kupovinu tehničkih uređaja, kućanskih aparata, odjeće i drugih proizvoda, stvarna ušteda često izostaje zbog nepoštenih marketinških praksi.

Posebno upozoravaju na takozvana lažna sniženja, kada trgovci prethodno povećaju cijene proizvoda, a zatim ih tokom akcije vrate na raniji iznos i predstave kao veliki popust.

Problem su i reklame poput "popusti do 70 odsto", jer se često odnose na mali broj proizvoda, dok je većina artikala snižena svega pet ili deset odsto.

Dodatni rizik, navode, predstavljaju sumnjive internet trgovine i profili na društvenim mrežama koji nude neprovjerenu robu, falsifikovane proizvode ili uzimaju novac bez isporuke naručene robe.

Ombudsman upozorava i na psihološki pritisak koji produžene akcije stvaraju kod potrošača, podstičući ih na impulsivnu kupovinu i trošenje novca na proizvode koji im zapravo nisu potrebni.

Iz Institucije podsjećaju da potrošači imaju ista zakonska prava bez obzira na to da li je proizvod kupljen po redovnoj cijeni ili na sniženju. Trgovci ne mogu odbiti reklamaciju, popravku ili zamjenu neispravne robe samo zato što je kupljena tokom "Crnog petka".

Građanima savjetuju da prije internet kupovine provjere identitet trgovca, fizičku adresu, identifikacioni broj, kontakt-telefon i recenzije drugih kupaca.

Takođe, preporučuju da unaprijed naprave spisak potrebnih proizvoda, odrede budžet, uporede cijene prije početka akcija i sačuvaju račune kao dokaz o kupovini.

"Pravi popust je samo onaj koji vam realno štedi novac, a ne onaj koji vas uvodi u nepotrebne troškove", poručuju iz Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH.

(Mondo)