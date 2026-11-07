Ne zalijećite se na "Crni petak": Ovih 5 stvari možete da platite mnogo manje u drugom periodu godine

Crni petak donosi brojne popuste, ali neke proizvode je možda bolje da kupite u drugom periodu godine.

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Veliki popusti, crvene reklame i natpisi koji obećavaju uštedu i do 70 odsto svake godine privlače veliki broj kupaca tokom Crnog petka. Mnogi upravo ovaj period čekaju kako bi kupili tehniku, garderobu, namještaj ili stvari za kuću po znatno nižim cijenama. Ipak, nije svaki proizvod dobra prilika čak ni kada je naizgled veliko sniženje.

Pojedine kategorije proizvoda često imaju povoljnije cijene u drugim periodima godine, dok se kod nekih kupovina isplati da sačekate još nekoliko nedjelja. Zato prije nego što posegnete za novčanikom i požurite da iskoristite neku od primamljivih ponuda, obratite pažnju na stvari koje možda nije najbolje da kupujete baš na Crni petak.

1. Posteljina, peškiri i kućni tekstil

Posteljina

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Iako kompleti posteljine, peškiri i drugi kućni tekstil tokom Crnog petka često imaju primamljive cijene, možda je bolje da sačekate januarska sniženja. U pojedinim prodavnicama upravo tada počinju posebne rasprodaje kućnog tekstila, pa kvalitetne proizvode možete da pronađete po još povoljnijim cijenama.

Zato nemojte da vas zavara veliki procenat popusta. Prije kupovine provjerite sastav materijala, kvalitet izrade i cijenu sličnih proizvoda u drugim prodavnicama.

2. Zimska garderoba i obuća

Žena bira kaput

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Kaputi, jakne, džemperi i čizme među najtraženijim su proizvodima tokom hladnijih mjeseci. Međutim, Crni petak ne mora nužno da bude najbolji trenutak za njihovu kupovinu. Prodavnice često dodatno snižavaju zimsku garderobu u januaru i februaru, kada žele da oslobode prostor za novu kolekciju. To znači da se za pojedine komade može da dobijete po još povoljnijoj cijeni nakon praznika.

Naravno, ako pronađete model koji dugo želite po dobroj cijeni i u odgovarajućoj veličini, nema razloga da čekate. Ipak, ako vam kupovina nije hitna, vrijedi da uporedite ponude.

3. Dušeci i oprema za spavanje

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Kupovina novog dušeka predstavlja ozbiljniji trošak, pa mnogi čekaju velike rasprodaje kako bi prošli jeftinije. Ipak, dobre ponude za dušeke se javljaju i tokom drugih prazničnih prodajnih perioda, a ne samo na Crni petak.

Zbog toga ne treba da žurite sa kupovinom samo zato što je istaknuta velika ušteda. Obratite pažnju na materijal, tvrdoću, garanciju i mogućnost probnog perioda, jer je kvalitet sna mnogo važniji od prividno povoljne cijene.

4. Namještaj

Žena kupuje nameštaj

Izvor: Roman Fenton/Shutterstock

Sofe, fotelje, trpezarijski stolovi i ormari često su među proizvodima koje kupci žele da nabave tokom velikih rasprodaja. Međutim, kod namještaja je posebno važno da uporedite više ponuda pre donošenja odluke.

Pojedini trgovci nude dodatne popuste tokom decembra i januara, kada mijenjaju izložbene kolekcije i oslobađaju prostor za nove modele. Osim toga, kod namještaja treba da provjerite i troškove dostave, montaže, materijale i rokove isporuke. Veliki popust na komad koji vam se zapravo ne uklapa u prostor ili je napravljen od materijala slabijeg kvaliteta nije prava ušteda.

5. Veliki kućni aparati

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Frižideri, šporeti, mašine za pranje veša i mašine za sudove predstavljaju još jednu kategoriju kod koje ne treba da donosite odluku isključivo na osnovu procenta sniženja. Velike prodajne akcije organizuju se i tokom drugih dijelova godine, pa slične ili čak povoljnije ponude možete da pronađete i van Crnog petka. Posebno obratite pažnju energetsku efikasnost, potrošnju vode i struje, garanciju i cijenu dostave. Ako vam uređaj trenutno nije neophodan, bolje je da sačekate i uporedite ponude prije nego što donesete konačnu odluku.

Kako da prepoznate da li je popust zaista povoljan?

Prije nego što obavite kupovinu, postoji nekoliko stvari na koje bi trebalo da obratite pažnju. Najvažnije je da ne gledate samo procenat sniženja, već i stvarnu cijenu proizvoda.

Zato je korisno da proizvod koji planirate da kupite pratite i nekoliko nedjelja prije Crnog petka. Tako ćete lakše da procijenite da li je ponuđeno sniženje zaista dobra prilika. Na kraju, najvažnije pravilo je da ne kupujete nešto samo zato što je na akciji. Prava ušteda nije u tome koliko ste novca potrošili manje na proizvod koji vam nije potreban, već u tome što ste izbjegli nepotreban trošak.

(Mondo)