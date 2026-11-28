Povodom najavljenih snježnih padavina, ekipe zimske službe u Banjaluci su u pripravnosti i spremne da reaguju u skladu sa vremenskim uslovima, dok je građanima na raspolaganju dežurni telefon za informacije i prijave.

Izvor: Grad Banja Luka

Ekipe zimske službe u Banjaluci nalaze se u stanju pripravnosti zbog najavljenih snježnih padavina, kako bi mogle pravovremeno da reaguju u skladu sa potrebama na terenu.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve saopšteno je da su sva preduzeća angažovana u sistemu zimske službe blagovremeno obaviještena i spremna da djeluju u skladu sa vremenskim uslovima.

Iz nadležnog odjeljenja apelovali su na vozače i ostale učesnike u saobraćaju da budu dodatno oprezni, te da vožnju prilagode stanju na putevima.

Dežurni telefon dostupan 24 časa dnevno

Građani sve informacije o radu zimske službe i stanju na terenu mogu dobiti putem dežurnog telefona Operativno-komunikativnog centra, koji je namijenjen i za prijave sugrađana.

Broj telefona 051/245-001 dostupan je 24 časa dnevno tokom trajanja rada zimske službe.

(Mondo)