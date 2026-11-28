Crnogorska policija i američki FBI uhapsili su u Podgorici N. K. (54) po potjernici SAD zbog šest teških krivičnih djela. Bjegunac je koristio 29 lažnih identiteta, a tokom potjere u Njujorku je usmrtio pješaka.

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Crnogorska policija i američki Federalni istražni biro (FBI) uhapsili su u Podgorici pedesetčetvorogodišnjeg N. K., za kojim su Sjedinjene Američke Države raspisale međunarodnu potjernicu zbog šest teških krivičnih djela, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore.

Službenici FAST tima za međunarodne ciljane potrage NCB Interpola Podgoricasinoć su u jednom objektu u glavnom gradu Crne Gore locirali i priveli N. K. Akcija je sprovedena na osnovu intenzivne razmene obavještajnih i operativnih podataka sa američkim FBI-jem, nakon što je potjernica, raspisana od strane NCB Interpola Vašington po naredbi Okružnog suda za istočni okrug Njujorka, postala dostupna podgoričkom birou 18. novembra.

Teške optužbe i smrtonosno bjekstvo u Njujorku

Američko pravosuđe potražuje N. K. zbog sumnje da je počinio šest krivičnih djela:

Dva krivična djela razbojnička krađa u saizvršilaštvu

Zloupotreba pasoša

Teška krađa identiteta

Zelenašenje

Zelenašenje u saizvršilaštvu

Prema zakonima SAD, za svako od ovih djela pojedinačno je zaprijećena kazna zatvora do 20 godina.

Iz MUP-a navode da je N. K. tokom izvršenja jednog od ovih djela, bježeći automobilom od njujorške policije, u naselju Kvins usmrtio jednog građanina. Kako bi izbjegao hapšenje i sakrio tragove tokom bjekstva, osumnjičeni je, osim svog pravog, koristio čak 29 lažnih identiteta.

Iz crnogorskog MUP-a ističu da ovo hapšenje predstavlja još jednu potvrdu kontinuirane i uspješne saradnje Uprave policije i FBI-ja u pronalaženju i privođenju najtraženijih bjegunaca sa liste američkog biroa.

U narednom periodu slijedi komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država radi sprovođenja ekstradicionog postupka i izručenja uhapšenog američkim vlastima.

(Mondo)