Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik izjavio je da očekuje da koalicioni partneri budu dio nove Vlade Srpske, ali je poručio da će insistirati na tome da ministarske pozicije zauzmu odgovorni i stručni ljudi.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Nakon konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija, Dodik je rekao da je prihvatio mandat za sastav nove Vlade, ali ne po svaku cijenu, te da neće odustati od principa kada je riječ o njenom personalnom sastavu.

„Prihvatio sam da budem mandatar, ali ne po svaku cijenu. Neću odustati od svojih principa kada je riječ o sastavu Vlade. Imali smo određena neslaganja, vidjećemo da li ćemo ih prevazići narednih dana, ali postoji dobra volja za dogovor“, rekao je Dodik.

Istakao je da vladajuće stranke imaju potpisan koalicioni sporazum, te da očekuje da svi partneri budu dio nove izvršne vlasti.

Kao jedan od prioriteta buduće Vlade naveo je odgovorno upravljanje javnim finansijama, javnim preduzećima i ustanovama, naglašavajući da neće tolerisati greške pojedinaca koji su odgovorni za njihovo poslovanje.

„Prioritet je da moramo da vodimo računa o javnim finansijama, o javnim preduzećima i ustanovama i na koji način se vode. Neću tolerisati greške pojedinaca odgovornih u preduzećima“, poručio je Dodik.

Govoreći o rokovima za formiranje nove Vlade, izrazio je očekivanje da bi do 10. decembra poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske mogao predstaviti ekspoze i sastav nove izvršne vlasti.

Prema njegovim riječima, već naredne sedmice mogla bi biti spremna konstrukcija nove Vlade kako bi se na vrijeme pripremilo predstavljanje ekspozea.

Dodik je naveo da tokom današnjih konsultacija nisu utvrđena personalna rješenja, niti je dogovoreno koje će resore dobiti pojedine političke partije.

(Srna/Mondo)