Odbornica Dijana Ješić ukazala je na neslaganja u finansijskim izvještajima Grada Banjaluka u vezi sa kreditom za Sportsku gimnaziju i zatražila dokumentaciju.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Tokom zasjedanja Skupštine grada Banjaluka došlo je do rasprave nakon što je odbornica Dijana Ješić iznijela niz primjedbi na finansijske dokumente i izvještaje koji se odnose na kreditna sredstva podignuta za izgradnju Sportske gimnazije.

Ješićeva je podsjetila da je u martu 2024. godine podignut kredit u iznosu od 1,4 miliona KM za ovaj projekat, navodeći da je i tada amandmanom tražila da se zaduženje ne realizuje dok Sokolski dom ne pređe u vlasništvo Grada, što ni danas nije riješeno jer je predmet još uvijek pred Vrhovnim sudom.

Upoređujući konsolidovani izvještaj za 2025. godinu, izvještaj o radu gradonačelnika i budžetske dokumente za 2026. i 2027. godinu, ona je istakla da se podaci o potrošnji i raspoloživim sredstvima ne podudaraju. Kako je navela, u izvještajima se pominje da je realizacija u 2024. godini bila nula, dok se u 2025. godini prikazuje 760.000 KM, od čega je 380.000 KM dato za zatvaranje avansa, a preostalih 380.000 KM bi trebalo da bude na računu.

„Kada pogledamo stanje na računu 31. decembra u banci Poštanska štedionica, gdje je kredit u potpunosti povučen, umjesto najmanje 380.000 KM, na računu imamo 184.000 KM. U izvještaju o radu gradonačelnika piše da je za projekat predviđeno 760.000 KM, a da je realizacija u 2025. godini nula. Dalje, u 2026. godini u budžetu ponovo imamo identične iznose od 380.000 KM za zatvaranje avansa i 380.000 KM na računu, dok je u nacrtu budžeta za 2027. godinu na tim stavkama nula“, navela je Ješićeva.

Zahtjev za dokumentacijom i polemika u skupštinskoj sali

Ona je upitala na šta je novac potrošen ukoliko Grad nije ušao u posjed objekta i nema izgrađenu gimnaziju, ocijenivši da je riječ o poslu za budžetsku inspekciju, Tužilaštvo i policiju. Zatražila je pauzu i dostavljanje kompletne dokumentacije – ugovora o kreditu, faktura, privremenih situacija i građevinskog dnevnika – najavivši da će u suprotnom tražiti održavanje posebne sjednice Skupštine grada.

Na njeno izlaganje reagovala je odbornica Smiljana Moravac-Babić, poručivši da su svi odbornici na vrijeme dobili skupštinske materijale i dnevni red, te da je bilo dovoljno vremena za pripremu.

„Ako ste imali neke svoje posebne želje i znatiželje, imali ste vremena da se pripremite za ovu sjednicu, a ne sada da nas odbornike dovodite u situaciju da moramo reagovati, oduzimate nam nepotrebno vrijeme i tražite pauzu. Dovodite javnost u zabludu“, rekla je Moravac-Babić.

U replici na te navode, Dijana Ješić je odgovorila da je detaljno iščitala hiljadu i po stranica dostavljenih materijala upravo kako bi ukazala na neslaganje finansijskih podataka.

„Da li imamo gimnaziju? Nemamo. Je li dokumenti pokazuju da je novac trošen? Jeste. Na šta? Javnost i mi moramo da znamo na šta je potrošen novac, jer se kroz ove izvještaje nijedan iznos ne slaže“, zaključila je Ješićeva.