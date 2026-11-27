Draško Stanivuković poručio je da opozicija ima pravo da kritikuje vlast i najavio upućivanje zakona o igrama na sreću i obrazovanju u skupštinsku proceduru.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska (PSS) Draško Stanivuković odgovorio je Igoru Dodiku i poručio je da opozicija ima pravo da kritikuje vlast, bez obzira na odluku da ne prisustvuje sastanku sa mandatarom za sastav nove Vlade Republike Srpske.

„Reći opoziciji da nema pravo da kritikuje vlast jednako je netačno i nepristojno kao reći mandataru da nema pravo da sastavlja Vladu, a to mu je prioritetan posao“, izjavio je Stanivuković.

On je istakao da je zadatak opozicije da kontroliše rad vlasti, ukazuje na propuste i nudi drugačija rješenja, te da se ta uloga ne mijenja odlukom o neprisustvovanju sastanku.

Podsjetio je da je nakon konsultacija kod predsjednika Republike Srpske najavio predlaganje dva zakonska rješenja.

„Prvi je zakon o igrama na sreću, kojim ćemo tražiti zabranu rada kockarnica i kladionica. Drugi je zakon o obrazovanju“, rekao je Stanivuković.

Najavio je da će oba zakonska prijedloga biti upućena u skupštinsku proceduru, te da će predstavnici PSS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznositi svoje političke stavove, raspravljati o prijedlozima, predlagati izmjene i podržavati dobra rješenja.

„Mi odlučujemo kako ćemo se ponašati i djelovati. Za svoje odluke i postupke račune polažemo samo narodu“, zaključio je Stanivuković.