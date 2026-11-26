Kvar na signalno-sigurnosnom uređaju na putnom prelazu "Vrbanja", na dionici pruge Doboj – Banjaluka, uspješno je otklonjen, saopšteno je iz "Željeznica Republike Srpske".

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Kako se navodi u saopštenju ove kompanije, do kvara je došlo u utorak, 24. novembra, a nadležne ekipe su osposobile sistem.

Iz "Željeznica RS" pojašnjavaju da je putni prelaz "Vrbanja" obezbijeđen najvišim nivoom osiguranja, odnosno savremenim elektronskim uređajem sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom i polubranicima.

Iz ovog preduzeća još jednom podsjećaju sve učesnike u saobraćaju na obavezu da strogo poštuju saobraćajnu signalizaciju i da odgovorno prelaze preko pruge, kako ne bi ugrozili sopstvenu, ali ni opštu bezbjednost.